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超市大搜查｜《LDK》比拼57款卸妝潔面產品　26款A級之選 5款性價比高更勝大牌

保健美顏

撰文： 郭子豐

發布時間： 1 小時前

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熱門 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

【LDK／卸妝潔面產品／卸妝油／卸妝液／潔面乳／潔面啫喱／卸妝／潔面／超市大搜查/消委會】不少女士外出時會化妝，回家後使用卸妝潔面產品幫助卸妝。日本雜誌《LDK the Beauty》近日以3大標準評測57款卸妝潔面產品，比較各款產品的清潔力、成分和使用感，並挑選出清潔效果最佳的款式，當中包括SHU UEMURA、Rosette、innisfree、KOSÉ等人氣品牌，其中一款獲高評分僅售1320日圓（約67港元），大家不妨在各大店舖、網上或遊日時趁機入手。

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3大標準評測卸妝潔面產品

《LDK》表示，卸妝油、卸妝液、潔面乳、潔面啫喱等卸妝潔面產品主要幫助移除彩妝，同時達到清潔肌膚、去除皮膚污垢等效果。

《LDK》以3大標準評測各款卸妝潔面產品：

  • 清潔力：把粉底塗抹在人造皮膚上，再塗上卸妝潔面產品後靜待一段時間，及後用水沖洗並根據粉底殘留數量進行評分；另外再由多名受測員實際使用產品，靜待一段時間後用水沖洗，檢查沖洗後皮膚膚色及質，以評估潔膚效果。
  • 成分：由化妝品專家檢查產品成份標籤，針對保濕成分、護膚成份、刺激性成分等進行評分
  • 使用感：由多名受測員實際使用產品，針對塗抹難易度、沖洗難易度、產品便利性、使用後皮膚質感等多方面進行評分。

同場加映：

超市大搜查丨《LDK》比拼14款$75以下洗面奶　4款A級清潔力高易起泡最平僅$22

57款卸妝潔面產品

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評測結果顯示，「KOSÉ softymo Cleansing Balm CICA Rich Moist」、「pdc 酒粕 Cleansing Balm」、「ninal Cleansing Balm」及「comoace DEEP Cleansing Oil」均獲得A級評級和「Best Buy」產品推薦，售價分別為1400日圓（約72港元）、1608日圓（約83港元）、3278日圓（約170港元）和3960日圓（約205港元）。

「KOSÉ softymo Cleansing Balm CICA Rich Moist」在3項評測中均獲得4分以上高分。《LDK》發現產品能夠徹底去除粉底，甚至明顯地收緊了毛孔；而受測者亦表示在使用後，臉部皮膚顯得更為容光煥發。化妝品專家發現，產品含有視黃醇衍生物及摩洛哥堅果油，後者具有抑制水分蒸發的能力，並帶有光滑質感，故用家在使用後會覺得皮膚變得水潤光滑。

「pdc 酒粕 Cleansing Balm」同樣在3項評測中均獲得4分以上高分。《LDK》指出，其清潔效果非常出色，測試結果顯示人造皮膚上僅剩餘極少量的粉底殘留物，實際上用水沖洗多一次就能完全去除；化妝品專家指出，產品含有源自米糠的保濕護膚成分，能有效為皮膚進行保濕，同時避免摩擦皮膚所帶來的傷害。受測者表示，產品延展性非常好，僅取出少量酒能夠在大面積皮膚上塗抹，而使用後亦發現皮膚質感變得柔軟，感覺皮膚有被滋潤。

「ninal Cleansing Balm」同樣在3項評測中均獲得4分以上高分。《LDK》指出其清潔效果非常出色，而化妝品專家就表示，產品聲稱能用於按摩和保養，檢查標籤後亦發現含有多種神經酰胺和甘草酸二鉀成分，有效進行保濕以防止皮膚乾燥，並有助放鬆緊繃的肌肉。

「comoace DEEP Cleansing Oil」同樣在3項評測中均獲得4分以上高分。《LDK》發現，其清潔效果非常出色，能有效去除深藏於皮膚皺紋的頑固污垢；化妝品專家就發現，產品含有抗衰老成分「絲膠蛋白」和鯨蠟油乙基己酸酯，能夠做到皮膚保濕、修護皮膚的效果。

至於26款獲A級評分的產品中，「DOT BUSTER [Vitamin C+] Enzyme Cleansing Oil」只售1320日圓（約67港元），性價比甚高。

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