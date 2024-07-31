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新聞小花｜前TVB新聞主播袁思行文武雙全　泳界女神曾出戰全港運動會

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

新聞小花袁思行（Cheryl）是游泳健將！

巴黎奧運正在進行當中，大家投入地看比賽的同事，又有否燃起自己的「運動魂」？

有網民早前留意到新聞小花袁思行（Cheryl）主持的HOY TV節目《智•創未來》中，有出現袁思行在拔萃女書院就讀書時代表學校參與泳賽的相片，而袁思行在社交網內有分享昔日游泳的相片，足見她對游泳的熱愛！

巴黎奧運丨麥明詩師妹成港隊小飛魚　張心悅出戰奧運向何詩蓓取經

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袁思行屬高學歷+運動女神

26歲新聞小花袁思行於2019年在TVB新聞部實習，畢業後擔任主播，在2022年3月轉戰HOY TV，憑甜美樣子，被網民封為「新聞女神」！

她從小到大就讀名校，由德望學校小學部、拔萃女書院直到香港大學新聞系，品學兼優。她同時亦為游泳健將，擅長游蛙式，讀書時曾代表學校參加中學校際游泳比賽，又曾參加「全港運動會」游泳比賽，十分厲害！

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曾惹美麗誤會

袁思行早前在社交網分享家庭照，相中可見Cheryl穿上旗袍晒出白滑美腿，不過大家將焦點放在其身旁同樣穿上旗袍的小女孩身上，三人如同穿母女裝般。

實情是她尚未「封盤」，她在最後有寫上：「Double trouble #mynieceduo」，即是與兩位姪女合照！

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