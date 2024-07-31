美食優惠｜Häagen-Dazs推出專門店獨家新口味　外賣雙球雪糕8月優惠買一送一

▲ 全新專門店獨家口味「碎朱古力呍呢嗱」！

炎炎夏日，能夠嘆一口冰涼雪糕，實屬人生樂事，Häagen-Dazs突發推出一浪接一浪的驚喜優惠，包括有全新專門店獨家口味「碎朱古力呍呢嗱」和外賣雙球雪糕買一送一優惠！

驚喜一：全新專門店獨家口味「碎朱古力呍呢嗱」

如果你是呍呢嗱及朱古力口味的愛好者，就切勿錯過只限於專門店售賣的全新雪糕口味「碎朱古力呍呢嗱」，想知道雪糕球內裡究竟可以埋藏幾多朱古力碎片? 即刻到專門店揭開答案吧! 馬達加斯加呍呢嗱製作出細膩軟滑的雪糕加上大量香濃的朱古力碎，口感層次極致昇華，為味蕾帶來非一般的涼快滋味。

最新影片推介：

驚喜二：外賣雙球雪糕買一送一歸來

Häagen-Dazs將於8月1日至12日期間，推出外賣雙球雪糕買一送一限時優惠，只需以分享價$72即獲得2客外賣雙球雪糕！想於不同時間跟各位至愛好友分享美味冰涼的雪糕？大家可以選擇即時品嚐雪糕，亦可以選擇購買雙球雪糕禮券*方便隨時享用，可到Häagen-Dazs™雪糕專門店或網上商店選購！

需於2024年8月29日或之前於Häagen-Dazs™專門店兌換

▲ Häagen-Dazs™ 外賣雙球雪糕買一送一優惠

Häagen-Dazs™雙球雪糕買一送一推廣詳情

推出日期：

2024年8月1日至12日

優惠期內，顧客可以$72選購以下組合：

2 份雙球雪糕

1份雙球雪糕 + 1張雙球雪糕禮券*

2張雙球雪糕禮券*

*雪糕禮券有效日期至2024年8月29日

銷售點：

零售價：

$72/雙球雪糕兩客

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