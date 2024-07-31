  • 30°C
香港時間 : 2024731日 (三) 19:52
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美食優惠｜Häagen-Dazs推出專門店獨家新口味　外賣雙球雪糕8月優惠買一送一

休閒消費

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

全新專門店獨家口味「碎朱古力呍呢嗱」！

炎炎夏日，能夠嘆一口冰涼雪糕，實屬人生樂事，Häagen-Dazs突發推出一浪接一浪的驚喜優惠，包括有全新專門店獨家口味「碎朱古力呍呢嗱」和外賣雙球雪糕買一送一優惠！

驚喜一：全新專門店獨家口味「碎朱古力呍呢嗱」

如果你是呍呢嗱及朱古力口味的愛好者，就切勿錯過只限於專門店售賣的全新雪糕口味「碎朱古力呍呢嗱」，想知道雪糕球內裡究竟可以埋藏幾多朱古力碎片? 即刻到專門店揭開答案吧! 馬達加斯加呍呢嗱製作出細膩軟滑的雪糕加上大量香濃的朱古力碎，口感層次極致昇華，為味蕾帶來非一般的涼快滋味。

最新影片推介：

童學園
DSE｜聖若瑟超狀「飯餸論」喻讀書與興趣　St.Jo仔談狀元光環：一剎那光輝不是永恆

驚喜二：外賣雙球雪糕買一送一歸來

Häagen-Dazs將於8月1日至12日期間，推出外賣雙球雪糕買一送一限時優惠，只需以分享價$72即獲得2客外賣雙球雪糕！想於不同時間跟各位至愛好友分享美味冰涼的雪糕？大家可以選擇即時品嚐雪糕，亦可以選擇購買雙球雪糕禮券*方便隨時享用，可到Häagen-Dazs™雪糕專門店或網上商店選購！

  • 需於2024年8月29日或之前於Häagen-Dazs™專門店兌換

Häagen-Dazs™ 外賣雙球雪糕買一送一優惠

Häagen-Dazs™雙球雪糕買一送一推廣詳情

推出日期：

  • 2024年8月1日至12日 

優惠期內，顧客可以$72選購以下組合：

  • 2 份雙球雪糕
  • 1份雙球雪糕 + 1張雙球雪糕禮券*
  • 2張雙球雪糕禮券*

*雪糕禮券有效日期至2024年8月29日

銷售點：

  • 全線Häagen-Dazs™專門店（淺水灣the pulse專門店除外） 
  • 網上商店

零售價：

  • $72/雙球雪糕兩客

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

靚媽精明眼｜添加劑E466/E433或致無藥醫腸炎　105款安全雪糕雪條名單一覽
13:46 2024/06/14
靚媽精明眼｜添加劑E466/E433或致無藥醫腸炎　105款安全雪糕雪條名單一覽
氣管敏感｜雪糕凍飲致氣管差引發哮喘？　醫生拆解迷思＋1招食法免傷身【附緩解咳嗽方法】
18:28 2024/07/24
氣管敏感｜雪糕凍飲致氣管差引發哮喘？　醫生拆解迷思＋1招食法免傷身【附緩解咳嗽方法】
自製雪糕︱15分鐘自製簡易香滑雪糕　免雪糕機零色素添加劑【附食譜】
10:00 2024/07/10
自製雪糕︱15分鐘自製簡易香滑雪糕　免雪糕機零色素添加劑【附食譜】

你可能感興趣

靚媽精明眼｜添加劑E466/E433或致無藥醫腸炎　105款安全雪糕雪條名單一覽
13:46 2024/06/14
靚媽精明眼｜添加劑E466/E433或致無藥醫腸炎　105款安全雪糕雪條名單一覽
氣管敏感｜雪糕凍飲致氣管差引發哮喘？　醫生拆解迷思＋1招食法免傷身【附緩解咳嗽方法】
18:28 2024/07/24
氣管敏感｜雪糕凍飲致氣管差引發哮喘？　醫生拆解迷思＋1招食法免傷身【附緩解咳嗽方法】
自製雪糕︱15分鐘自製簡易香滑雪糕　免雪糕機零色素添加劑【附食譜】
10:00 2024/07/10
自製雪糕︱15分鐘自製簡易香滑雪糕　免雪糕機零色素添加劑【附食譜】
雪糕 著數優惠

最高瀏覽

巴黎奧運｜張家朗「決三劍」奪金　台灣裁判黃皓志被諷黑哨超強背景曝光
巴黎奧運｜張家朗「決三劍」奪金　台灣裁判黃皓志被諷黑哨超強背景曝光
張家朗奪金丨巴黎奧運花劍銀牌得主回應爭議　馬治發文：不想為自己的失利怪責裁判
張家朗奪金丨巴黎奧運花劍銀牌得主回應爭議　馬治發文：不想為自己的失利怪責裁判
巴黎奧運｜張家朗奧運奪金　意劍聯不滿「決三劍」提抗議　港協暨奧委會咁回應
巴黎奧運｜張家朗奧運奪金　意劍聯不滿「決三劍」提抗議　港協暨奧委會咁回應
急症室最長等候時間（07月31日 時間16:05）
急症室最長等候時間（07月31日 時間16:05）
巴黎奧運時間表‧不斷更新｜何詩蓓100米自由泳首名成績入決賽　周四凌晨2時30分爭金牌
巴黎奧運時間表‧不斷更新｜何詩蓓100米自由泳首名成績入決賽　周四凌晨2時30分爭金牌