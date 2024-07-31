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WAVEFest BEATS丨MIRROR 3位成員參與水上音樂節　公布濕身演出陣容

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 44 分鐘前

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MIRROR成員教主盧瀚霆（Anson Lo）

新濠影滙上周公布WAVEFest EPIC將於8月18日舉行，同時加碼於8月17日舉行WAVEFest BEATS。此外，8月18日舉行WAVEFest EPIC。

WAVEFest BEATS表演歌手包括南韓女團2NE1成員SANDARA PARK、著名韓國男團INFINITE成員李成種、 和饒舌歌手及舞王KINO，將帶來連場火辣的勁歌熱舞。榮獲「世界百大女DJ」第33名的DJ SURA、5度獲邀參與世界最具規模電子音樂節之一的Ultra Music Festival 的DJ RAIDEN、韓國夜店與派對最炙手可熱的超人氣男神DJ GLORY亦會坐鎮17日的水上音樂節，並會施展絕技為樂迷帶來連串電子派對舞曲，勢必將氣氛推至頂點。

至於將於8月18日舉行的WAVEFest EPIC，由香港歌手演出，陣容包括超人氣男團MIRROR 3位成員：盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、李駿傑（Jeremy），並有實力唱將陳柏宇、唱作歌手林奕匡、力臻，和《全民造星》出身的樂隊ROVER，以及饒舌歌手JB。

MIRROR成員呂爵安。

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