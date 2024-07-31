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巴黎奧運丨日本羽毛球女神志田千陽顏值高　平時喜歡追星捧乃木坂46

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 32 分鐘前

最後更新： 27 分鐘前

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日本羽毛球雙打女神志田千陽。

日本羽毛球雙打志田千陽與松山奈未在巴黎奧運羽球女雙小組賽，以22：24、24：26不敵南韓組合金昭映與孔熙容，小組賽以2勝1敗坐收，以第2席次晉級8強。

現年27歲的志田千陽有著如日本藝能界「偶像級」藝人的標緻臉孔，一直被封日本羽毛球界女神，其個IG更有45.1萬追蹤者。

但不要被志田千陽外表騙到以為她是靠樣「偶像派」，其實她是位實力強勁的球手，而且更以爆發力強勁著稱。

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巴黎奧運丨乃木坂46忠粉

志田千陽在2014年代表日本到台灣參加亞洲青少年羽球錦標賽，並獲混合團體季軍。隨後，志田千陽常代表日本出國比賽，與搭檔福島由紀贏得多項獎項。

在2017年志田千陽改由與松山奈未拍檔，目前是日本女雙排名最高的組合，在2021年更於世界羽聯世界巡迴賽總決賽獲亞軍，因此這雙羽球姊妹花在賽前被視為巴黎奧運的奪牌熱門。

另外，志田千陽是追星族，她喜歡日本女子偶像女團乃木坂46，只要巡演沒有與賽事撞期，志田千陽都會到場應援。志田千陽曾最喜愛的志田千陽成員是已畢業的西野七瀨，至於現役成員，她最愛是菅原咲月，但她認為岩本蓮加最美麗，同時也支持曾採訪過她的佐藤楓。

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