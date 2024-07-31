司法覆核｜六四等書籍被禁入懲教院所　鄒幸彤申司法覆核推翻決定

▲ 被懲教禁入六四等書籍，鄒幸彤入禀申司法覆核。資料圖片

就支聯會顛覆案還押中的鄒幸彤，昨（30日）入稟高等法院申請司法覆核，指被懲教署以社會事件有偏頗描述﹐以及威脅院所的保安等理由，禁止鄒母存入六四事件及司徒華回憶錄等4本書籍至院所，要求法庭聲明拒絕入書的決定違憲和不合理，要求法庭推翻決定，以及頒令准許存入有關書籍。

申請人鄒幸彤，答辯人懲教署署長。

入稟狀指，鄒正因涉煽動顛覆國家政權罪被還押於大欖女懲教所。鄒母於2024年2月至3月，向懲教署申請存入《人民不會忘記：八九民運實錄》（下稱六四書籍）、《弟弟》、《大江東去：司徒華回憶錄》及《敲鐘者言：朱耀明牧師回憶錄》4本書籍，懲教署引用《監獄規則》56條扣留所有書籍。懲教人員曾口頭表示，書籍對社會事件有偏頗描述、內容可能或會引起對抗管治的意識，對院所的保安、秩序及紀律構成威脅。

申請人其後提出上訴被駁回，署方理由是六四書籍扭曲中國政府如何處理示威，宣揚反政府及犯法思想，對囚犯有負面影響；《弟弟》對警方在社運的執法行動有偏見；司徒華回憶錄對中國政權的描述和評論有偏袒和扭曲等。

入稟狀續指，書籍不涉及仇恨言論，也沒有煽動暴力，書籍有關歷史事件、小說和回憶，與當代政治、公民和社會問題和公共利益問題交織在一起。部分內容無可避免會質疑現有的政治秩序，但在民主社會中，和平地表達對現行政治秩序的挑戰應被允許。入稟狀指，有關書籍在香港並不是「禁書」，除了在書店有售，不同大學及中學圖書館亦有收藏有關書籍，而於《基本法》和《香港人權法案條例》保障下，囚犯可享有基本的權利和自由。

入稟狀指，署方錯誤理解《監獄規則》，限制了申請人的透過書本接收資訊的自由，拒絕入書的決定違憲和不合理；署方的上訴程序沒有法律基礎和不透明，要求法庭推翻署方決定，頒令准許存入有關書籍。

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