正能量丨《上海灘》音樂版稅收足50年　77歲葉麗儀患乳癌後曾想退休

▲ 葉麗儀笑言不會自己宣布退休。(攝影：曾耀輝）

在城市人愈來愈注重健康的當下，77歲其實不是真的太老。像葉麗儀（Frances），今年入行已55年，雖曾經歷過癌症和抑鬱症的打擊，但她今天依然腰骨挺直，聲線洪亮，8月並將舉行兩場紀念演唱會。浪奔浪流，但淘不去葉麗儀對音樂和生命的熱誠。

唱了逾半個世紀，葉麗儀坦言今時今日開演唱會，不是再為搵錢而做，純粹是享受在台上的感覺。「我很喜歡跟觀眾打成一片，而唱了這麼多年歌，會把情感注入不同歌曲，滿足感依然好大，7年前還有唱片公司跟我簽約，可以一直出唱片至今，所以真的是很難得，只要仍然有人找我唱，就不會退休。」

本周六和日，葉麗儀在伊館舉行兩場《葉麗儀感恩55周年香港演唱會2024》，不論是宣傳歌以至主題，都是強調要感恩，答謝這些年來支持她的音樂人和觀眾。

葉麗儀開演唱會紀念入行55周年 76歲Frances永不言休推出新歌《感恩》

▲ 倫永亮曾今次演唱會總監。

感恩事業多貴人

回憶入行第一個貴人，自然是廣東歌的大師顧嘉煇。「1969年，我本來是跟前夫一同參加無線《聲寶之夜》歌唱比賽，但他最後沒有去，只有我一個上台，當時評判是許冠傑和顧嘉煇，我好緊張，唱完之後，記得煇哥話幾好，最後拿了冠軍，獎品是一部小型電視機。」

比賽後一星期，顧嘉煇邀請葉麗儀唱廣告歌，當時她打寫字樓工，要在午餐時間上錄音室，從此開始了唱歌生涯。「最開心一唱完，煇哥就會寫支票，從不會拖數。」

之後她結識了當時的廣告界紅人黃霑，讓她唱了更多經典廣告歌，後來獲得唱片公司合約，成為歌手出碟。「所以煇哥和霑叔是我的恩師，後來一直有好多厲害的音樂人都好錫我，像鮑比達幫我編曲，鄭國江又寫了很多出色詞作，至後期的倫永亮等等，這全是我的福氣。」

▲ 入行逾半個世紀，葉麗儀仍然享受跟觀眾互相交流。(曾耀煇攝）





《上海灘》登上高峰

要說事業上最重要階段，葉麗儀稱始終要說1980年推出的《上海灘》劇集主題曲。「這首歌推出後回響非常大，唱片公司都始料不及，把我的音樂事業推至高峰，我去到全世界任何一個地方表演，不唱這首歌是下不了台，在泰國甚至還有一個泰語版，但始終廣東話最受歡迎。」

顧嘉煇的作曲才華最令她難忘。「煇哥非常懂得中西融合，《上海灘》既有用中樂器，亦有西方音樂的結構，當時是十分突破，錄音時都有挑戰，因為我唱開歐美歌曲，須放下那些技巧去唱廣東歌，監製朱穗萍不斷執我的咬字，頭兩句已唱了兩小時，但也啟發了我唱廣東歌的技巧，獲益良多。」

《上海灘》歌曲面世了44年，幾乎和葉麗儀劃上等號，她也認同沒有這首歌，便沒有今日的自己。「當年唱片公司EMI在音樂版權上很認真，至今內地仍有人會下載做鈴聲，重出CD仍有人會買，我的版稅收足近50年，所以是另一個福氣。」

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患乳癌後曾想退休

葉麗儀曾推出50多張唱片，但拿過的樂壇獎項卻不多，她對此很豁達。「獎項上我沒有野心，我是專業歌手，每件事都要做一百分，很多機會都是別人給我，當有工作時，便會好好把握，努力做到最好，這是我的做人宗旨。我相信自己是真性情的人，從不會為難身邊工作人員，你對人好，別人自然願意幫助你。」

《上海灘》走紅後的 5年，葉麗儀忙到不得了，因明白花無百日紅，故夜總會表演、出唱片、拍音樂特輯等，甚麼都會做，可是換來健康欠佳，時常會失眠。「後來我想通了，就算將來不再紅，也沒有甚麼大不了，之後便慢慢減產。」

1996年她患上乳癌，坦言有想過從此退休。「不過做完手術康復後，恰巧有個演出找我，老公也支持我再唱，當上台《上海灘》音樂一起，我感動到毛管豎起，便知道自己退不了。」

▲ 葉麗儀丈夫及兒媳、孫兒居於澳洲。（影片截圖）

多菜少肉早睡

經歷過大病，葉麗儀體會到健康的重要，更懂得平衡生活。「平時我晚上9點便睡，若日頭有工作，下午總要休息30分鐘，去年曾參予演出微電影，年青工作人員當然可捱夜，我要講明只能拍日間，晚上一定要回家睡。」

她笑言若去外地演出，通常都會跟老公提前十日到步，做一一兩天宣傳，然後自己去打高爾夫球，這個運動做了40年，視為保持健康的方法。

▲ 享受生活的她，每星期都會打兩次高球。

飲食上，葉麗儀指癌症康復後20多年，一直都以清淡為主，多吃魚、雞及大量菜，如要食紅肉，每餐都不多於150 gram，並維持每日食兩個水果。「我又喜歡下廚，就算食咖喱，都是自己弄，很少買現成。」

葉麗儀子女早已成家立室，任精算師的兒子更快退休，雖然孫子出世時曾患上腦癌，幸總算度過最艱難時期，現快14歲，縱然仍要坐輪椅，但一家人相信只要齊心面對，就沒有跨不過的難關。

▲ 8月3及4日將在伊館舉行《葉麗儀感恩55周年香港演唱會2024》。

場地：Ask Cafe（觀塘）

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