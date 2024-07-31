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親子好去處｜香港迪士尼樂園10K Weekend跑步盛事　SKECHERS推出限量主題產品及大抽獎

親子好去處

撰文： 周美好

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

香港迪士尼樂園10K Weekend 2024將於今年11月初舉行，官方服飾及鞋履贊助SKECHERS由即日起推出連串主題產品及大抽獎。（相片由SKECHERS提供）

跑步盛事「香港迪士尼樂園10K Weekend 2024」將於今年11月2日及3日在香港迪士尼樂園度假區舉行，SKECHERS今年亦再次成為官方服飾及鞋履贊助，除了與香港迪士尼樂園合作推出跑手限定的活動T恤外，更為各位大小跑手們悉心預備了一系列全新專業跑鞋系列，為這場年度跑步慶典注入舒適活力元素。

SKECHERS「香港迪士尼樂園 10K Weekend 2024」跑手限定主題T裇。（相片由SKECHERS提供）

跑手限定主題T裇

作為官方服飾及鞋履贊助，SKECHERS今年繼續為不同賽事的跑手健兒預備了一系列全新限定主題T裇，當中包括「Marvel超級英雄10公里跑」、「彼思好友5 公里跑」、今年首度登場的「魔雪奇緣探索家3 公里跑」、「Duffy 與好友3 公里跑」，以及「米奇與好友兒童跑」；每款均印有別具紀念性的專屬圖案，用料舒適通爽，讓跑手以最佳狀態盡情投入賽事。

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SKECHERS 門市限定

限定禮遇一：熱血奔跑大抽獎

於即日起至8月31日（包括首尾兩日）在SKECHERS香港門市購物折實每滿$800，即可獲贈刮刮卡一張，頭獎可獲香港迪士尼樂園一日標準門票兩張（價值$1,758）、二獎為香港迪士尼樂園10K Weekend 2024 「魔雪奇緣探索家3公里跑」名額兩個（價值$1,300）、三獎可獲SKECHERS免費鞋履一對，還有SKECHERS各款購物優惠券等共50,000份豐富禮品，100%有獎，永不落空。

凡在SKECHERS買滿$1,500 ，可獲主題行李袋一個。（相片由SKECHERS提供）

限定禮遇二：限量主題禮品

由8月上旬起，凡在SKECHERS香港及澳門門市購物折實滿$1,500 ，即可獲「香港迪士尼樂園10KWeekend 2024」主題行李袋一個；而由9月上旬起，於SKECHERS香港門市購物折實滿$1,800 ，即可獲「香港迪士尼樂園10K Weekend 2024」主題多用途野餐籃一個，設計精美實用，極具收藏價值。數量有限，送完即止。

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