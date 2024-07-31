新口味｜日清推「棉花糖朱克力夾心餅」杯麵　捱夜睇奧運必試？

▲ 這個新口味真的未必人人咁試！

【巴黎奧運/宵夜/杯麵】日清杯麵向來是不少人的宵夜良伴，最近大家忙於追看巴黎奧運，加上時差關係，想必經常捱夜，根據「深夜總是餓」的定律，又是杯麵出動的時候！最近日清又有新搞作，推出充滿創意的新口味「棉花糖朱克力夾心餅」，將甜品概念混入濃鹹的杯麵，你又敢不敢試？

▲ 「棉花糖朱克力夾心餅」杯麵

新口味暫只在美國有售

這款棉花糖朱古力夾心餅味(Campfire S' mores)杯麵，是將糖、朱古力、棉花糖、全麥餅乾味醬料，所有甜味配料融合在一起；其實S'mores 烤棉花糖朱古力夾心餅是美國露營必備的經典小食，只需用營火把大大粒棉花糖烤至微焦並配上朱古力，再夾入全麥餅乾中間即成，非常美味，如今把S'mores與杯麵結合，則令很多人好奇味道如何。

▲ 裡面有不少棉花糖

網民：「又鹹又甜生飛滋！」

不過就算你勇氣可加敢試食，也未必食得到，因為此款期間限定口味暫時只於美國Walmart門市及網店有售，價值$1.18美元，約9港元。不少美國網民挑戰試味後也有分享食後感，有一家大小試過後表示中伏，笑指味道非常噁心，小男孩狠批難以入口，雖然香港網民暫未有得試，但已在網上議論紛紛，並表示：「又鹹又甜生飛滋！」

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