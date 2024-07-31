國泰航空｜國泰向港府全額償還195億元投資　林紹波：重建路上的新里程碑

▲ 國泰向港府全額償還195億元投資。（資料圖片）

國泰集團今日（31日）宣布，已向香港特別行政區政府償還全數港幣195億元投資，達成公司重建路上的新里程碑。

國泰在2020年推行資本重組計劃時，向港府發行優先股，去年12月已贖回50%，現贖回餘下50%，價值97.5億元。另已向港府派付截至今年7月31日的到期優先股股息；國泰在港府持有優先股期間派付的股息總額為24.4億元。

國泰集團行政總裁林紹波指，國泰為香港而重建的進展順利，故得以在通關後僅18個月，即全數額償還港府在集團推行資本重組計劃期間，所作出的投資。他衷心感謝港府、兩位董事局觀察員，及所有股東自疫情至今的支持和建議；又指隨着國泰歷史展開新一頁，將堅定聚焦未來，繼續作出重大投資，以支持長遠發展、實現承諾，成為香港國際航空樞紐發展的積極動力。

國泰集團在2020年推行的390億元資本重組計畫由三個部分組成，首先向香港特區政府發行195億元的優先股及認股權證；其次向現有股東配發117億元的供股股份；第三港府提供78億元的過渡貸款融資，但國泰未曾動用該項已於去年6月8日到期的融資。

除了向港府贖回優先股及派付優先股股息外，國泰集團並自2019年後首次派息，於今年5月派發普通股股息，總額為28億元。

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