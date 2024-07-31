心瓣疾病｜港大研究系統將手機轉化成隨身聽診器　診斷心瓣疾病準確度達8成1

▲ (港大醫學院提供)

港大醫學院跨學科研究團隊開發創新AI軟件系統，能把手機轉變為檢測心瓣疾病的隨身聽診器。聽診器心率方面準確度高達97%，而發現潛在心瓣疾病準確度更高達81%。聽診器取得第49屆日內瓦國際發明展上榮獲最高級別的獎項之「評審團特別嘉許金獎」。隨身聽診器的軟件系統預計半年內推出市場。

產品名為一項Vitogram的軟件系統，由港大醫衞大數據深析實驗室首席科學家何永基領導，並獲創新科技署重點計劃「AIR@InnoHK」資助。系統的原理利用智能手機的收音裝置，按介面指示把手機放在胸4個位置各10秒，系統就會收集數據並作出估算出心率快慢和實時分析心臟有否雜音，貼近胸口來錄取心跳聲音。人工智能系統可把收音過程除噪

該項研發由去年12月至今，以公立醫院363名病人作為臨床研究對象，當中有一半人是確診患上心瓣膜問題。何永基表示，有統計指年屆70歲以上，就有十份一人患上心瓣疾病，如果本身有高血壓或糖尿病等長期病患，患上心瓣疾病的機率更高。新冠疫情期間，很多「隱藏病人」避免外出或害怕到診所，或會錯過及早發現心臟疾病症狀的機會，從而啟發團隊研發隨身聽診器。

系統的準確度約為81%，團隊估算心率方面的準確度，與醫療級聽診器收集的聲音和心臟科醫生的專業診斷相若。港大醫學院臨床醫學學院內科學系臨床助理教授、心臟科醫生黃浚嘉表示，不同型號手機的準繩度有差異，但屬於可接受水平。由於目前測試主要於醫院環境，計劃進行第二階段臨床研究，並會擴大規模，納入不同的病患以涵蓋更多心臟病症狀。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】