DSE｜25名SEN生預先獲派取錄通知　理大佔9人、港大佔7人

▲ 25名殘疾申請人通過特別考慮，部分人成功獲八大取錄。（資料圖片）

大學聯招（JUPAS）將於下周三（8月7日）放榜，25名殘疾申請人通過特別考慮，今日（31日）預先獲參與聯招院校發出取錄通知，按年減少7人，其中理工大學向9名有特殊教育需要（SEN）的文憑試（DSE）考生發出取錄通知，人數最多。

大學聯招處今回覆本報表示，8間資助大學、都會大學及指定專業／界別課程資助計劃（SSSDP）參與院校，今共向25名殘疾申請人予以特別考慮，並派出取錄通知；循此途徑獲派學位的SEN生，按年減少7人。已獲預先派位的SEN生，若於下周三正式遴選獲派較高次序課程取錄資格，其因特別考慮所獲取錄資格將被撤回。

綜合各院校回覆，8間資助大學均有向SEN派出取錄通知，理大向9人發出取錄通知，分別獲物理學、眼科視光學及醫療化驗科學及放射學等8個課程取錄；港大向7人發出取錄通知，將入讀包括人文學科、商科、數據科學及工程學等課程；城市大學則向6人發出取錄通知，分別獲工學院、人文社會科學院及創意媒體學院錄取；浸會大學在殘疾申請人特別考慮階段中，分別向兩名報讀理學士及藝術及科技文理學士學生發出取錄通知；科大表示，今年已向1名SEN生發出「工程學– 延伸主修人工智能課程」取錄通知；中大亦稱已向1名殘疾學生派出取錄資格，但無透露所入讀課程；2間大學包括教育大學、嶺南大學均稱有發出取錄通知，但未透露收生數字；都會大學則無正面回應有否派出學位。

入學支援方面，科大稱，會為SEN同學提供教學及評估調適、經濟援助、輔助設備和輔導諮詢等；中大稱會，會按個別SEN生需要，安排朋輩學習輔助、教材格式轉換，以及借用輔助學習器材等學習支援；嶺大稱一直有為正就讀的殘障學生提供各種支援服務和完善校園設施。

記者：馮琪雅

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