腎病危機｜21歲港男頭劇痛高血壓揭患嚴重腎病入ICU　自曝5大習慣惹禍：我知錯了

▲ 一名21歲港男因為劇烈頭痛及高血壓求醫，結果發現自己患上嚴重腎病需入深切治療部（ICU）留醫。

【腎病／腎臟病變／parenchymal renal disease／偏頭痛／高血壓／捱夜／吸煙／飲酒／不良生活習慣】不良生活習慣應盡早戒除，否則隨時有可能對身體造成極大危害。一名21歲港男近日在社交平台上分享經歷，指自己自5月開始不時劇烈頭痛，求醫發現有高血壓問題，進行抽血檢查之後更發現患上嚴重腎病，需要在深切治療部（ICU）留醫。他其後自揭有5大不良習慣，懷疑是致病原因，並直言「我知錯了」。

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事主上周五（26日）於連登討論區發文，表示自己從5月開始出現偏頭痛症狀，有時會痛足一天，完全無法處理任何事務；到了6月，他14天內平均有5至6天會偏頭痛，但他當時並未在意，只是服用止痛藥解決問題。直至幾天前再次開始頭痛，並出現蛋白尿，他才終於決定求醫。

醫生為他量血壓後，發現其上壓超過170、下壓超過90（正常值為上壓120，下壓80），翌日再抽血進行檢查。事主指，醫生原本著他2個禮拜後再回去查看報告結果，不過他在等待期間突然接獲護士來電，對方表示「醫生希望我可以提早覆診」，令他頓時十分緊張，擔心自己身體出現嚴重問題。

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他之後前往醫院覆診，醫生告知其偏頭痛是由血壓上升引起，而他之所以會出現高血壓，則是因為腎功能問題引起。他之後在心臟科深切治療部（ICU）留醫，並接受腦部X光及電腦斷層掃描（CT Scan）檢查，所幸並無出現問題，不過就確診「腎實質病變」（parenchymal renal disease），

報告話大概有200幾%廢物喺個腎到，而正常人係唔過百……

雖然醫生並未告知確切病因，但事主就猜測與不良習慣有關。他指出，自己近4個月每天捱夜、「冇試過早過三點瞓」，有時候甚至早上6、7點才睡覺；而他本身在飲食上喜歡飲酒，亦較為嗜甜，加上曾經吸煙2年，雖然現已戒煙，但可能已對健康造成影響。此外，他亦坦言自己近年一直忽視每年增高的血壓，未有在發現問題後及時求醫，忍不住慨嘆「我知錯了」，並表示「要好好珍惜感恩自己擁有好嘅身體」。

早期腎病5大先兆

北京中醫藥大學東方學院腎病科主任蔡倩中醫師在社交平台「小紅書」發布短片，指腎病是一種常見的疾病，惟有5成病人早期發病可以毫無先兆，她指，大部分病人確診尿毒症時已經是晚期腎病，需要洗腎度日，呼籲大眾要留意身體5大轉變：

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7類人屬於高危群組

除了留意表徵，她亦建議可以留意氣味。由於尿毒症患者身體無法代謝廢物，如尿素氮、血肌酐等，當中的氨氣會導致身體會飄出一種臭雞蛋味，且最明顯會在呼吸和排尿中聞到臭味。

她另指7類人屬於高危群組，需要多加留意：

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