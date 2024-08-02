  • 31°C
香港時間 : 202482日 (五) 18:34
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

腎病危機｜21歲港男頭劇痛高血壓揭患嚴重腎病入ICU　自曝5大習慣惹禍：我知錯了

醫生診症室

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

一名21歲港男因為劇烈頭痛及高血壓求醫，結果發現自己患上嚴重腎病需入深切治療部（ICU）留醫。

【腎病／腎臟病變／parenchymal renal disease／偏頭痛／高血壓／捱夜／吸煙／飲酒／不良生活習慣】不良生活習慣應盡早戒除，否則隨時有可能對身體造成極大危害。一名21歲港男近日在社交平台上分享經歷，指自己自5月開始不時劇烈頭痛，求醫發現有高血壓問題，進行抽血檢查之後更發現患上嚴重腎病，需要在深切治療部（ICU）留醫。他其後自揭有5大不良習慣，懷疑是致病原因，並直言「我知錯了」。

最新影片：

 

事主上周五（26日）於連登討論區發文，表示自己從5月開始出現偏頭痛症狀，有時會痛足一天，完全無法處理任何事務；到了6月，他14天內平均有5至6天會偏頭痛，但他當時並未在意，只是服用止痛藥解決問題。直至幾天前再次開始頭痛，並出現蛋白尿，他才終於決定求醫。

醫生為他量血壓後，發現其上壓超過170、下壓超過90（正常值為上壓120，下壓80），翌日再抽血進行檢查。事主指，醫生原本著他2個禮拜後再回去查看報告結果，不過他在等待期間突然接獲護士來電，對方表示「醫生希望我可以提早覆診」，令他頓時十分緊張，擔心自己身體出現嚴重問題。

更多相關報道：腎衰竭｜夜尿多過這次數是腎病先兆　最快3年腎衰竭死亡率高46%

他之後前往醫院覆診，醫生告知其偏頭痛是由血壓上升引起，而他之所以會出現高血壓，則是因為腎功能問題引起。他之後在心臟科深切治療部（ICU）留醫，並接受腦部X光及電腦斷層掃描（CT Scan）檢查，所幸並無出現問題，不過就確診「腎實質病變」（parenchymal renal disease），

報告話大概有200幾%廢物喺個腎到，而正常人係唔過百……

雖然醫生並未告知確切病因，但事主就猜測與不良習慣有關。他指出，自己近4個月每天捱夜、「冇試過早過三點瞓」，有時候甚至早上6、7點才睡覺；而他本身在飲食上喜歡飲酒，亦較為嗜甜，加上曾經吸煙2年，雖然現已戒煙，但可能已對健康造成影響。此外，他亦坦言自己近年一直忽視每年增高的血壓，未有在發現問題後及時求醫，忍不住慨嘆「我知錯了」，並表示「要好好珍惜感恩自己擁有好嘅身體」。

早期腎病5大先兆

北京中醫藥大學東方學院腎病科主任蔡倩中醫師在社交平台「小紅書」發布短片，指腎病是一種常見的疾病，惟有5成病人早期發病可以毫無先兆，她指，大部分病人確診尿毒症時已經是晚期腎病，需要洗腎度日，呼籲大眾要留意身體5大轉變：

點擊圖片放大
+6
+5

7類人屬於高危群組

除了留意表徵，她亦建議可以留意氣味。由於尿毒症患者身體無法代謝廢物，如尿素氮、血肌酐等，當中的氨氣會導致身體會飄出一種臭雞蛋味，且最明顯會在呼吸和排尿中聞到臭味。

她另指7類人屬於高危群組，需要多加留意：

點擊圖片放大
+8
+7

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

健康問題 頭痛 網絡熱話 高血壓 連登討論區

最高瀏覽

肥胖危機｜35歲工程師壓力大暴增84磅　不靠藥物憑4招逆轉脂肪肝糖尿病
肥胖危機｜35歲工程師壓力大暴增84磅　不靠藥物憑4招逆轉脂肪肝糖尿病
急症室最長等候時間（08月02日 時間12:05）
急症室最長等候時間（08月02日 時間12:05）
巴黎奧運｜落水被扯爛戰衣　伍泰龍未能完賽淚崩： 4年努力2分鐘結束
巴黎奧運｜落水被扯爛戰衣　伍泰龍未能完賽淚崩： 4年努力2分鐘結束
飛機MMA｜港航客機罵戰片瘋傳　港男不滿前座挨後內地女疑潑水還擊
飛機MMA｜港航客機罵戰片瘋傳　港男不滿前座挨後內地女疑潑水還擊
張家朗奪金｜意大利劍聯不滿「決三劍」提正式抗議　國際裁判拆解1原因：絕不可能推翻賽果
張家朗奪金｜意大利劍聯不滿「決三劍」提正式抗議　國際裁判拆解1原因：絕不可能推翻賽果