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巴黎奧運｜14歲吉澤戀成最年輕金牌選手　父年過50學滑板陪女兒圓奧運夢

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 20 分鐘前

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14歲滑板少女吉澤戀成最年輕金牌選手，父年過50學滑板陪女兒圓奧運夢。

【巴黎奧運/奧運會/奧運金牌/吉澤戀/日本選手/街式滑板】巴黎奧運不乏初出茅廬的小將，當中14歲吉澤戀首次出戰奧運女子街式滑板便奪金而回。一連串高難度動作，贏得評委的一致好評，但這位金牌選手的育成過程卻很平凡，背後還藏著一段感人的父女故事。

巴黎奧運｜吉澤戀單純喜歡滑板

巴黎奧運會滑板女子街式賽，日本選手吉澤戀Coco Yoshizawa成績起初只排第四，但最後靠著第4個技巧拿到幾乎滿分的 96.49分，以總分272.75分逆轉奪得金牌。這位來自神奈川縣相模原市的14歲少女，2009年9月出生，母親是保育員、父親吉澤功則是保姆，就讀當地公立國中，家中亦有一位大4歲的哥哥吉澤心。7歲時受到哥哥影響開始玩滑板，並在公園向滑板教練學習。吉澤父母見孩子們玩得投入，就讓孩子們繼續當作興趣。

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在2021年東京奧運期間，吉澤戀和爸爸在家看滑板比賽，才驚訝原來滑板也是奧運項目。在家人的全力支持下，吉澤戀開始踏上職業滑板選手之路。2021年12歲拿下日本錦標賽得第5名，2023年14歲於世界錦標賽得第5名，接著在一系列奧運資格賽表現優異，獲得奧運選手資格。

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巴黎奧運｜獨自參賽幸獲父做最強後盾

雖然吉澤戀是世界級選手，她並沒有贊助商、經紀公司，出國的錢都要自己付，而且年紀關係出國比賽至少要有一位監護人陪同。爸爸吉澤功為了能夠更好地配合女兒的訓練，甚至辭去原本的工作，轉而從事更具彈性的職業，邊賺錢邊陪女兒去比賽。吉澤功在45歲「老來得女」，他對吉澤戀付出無條件的愛。

為了支持女兒的滑板愛好，儘管當時已年過50，吉澤功仍決定親自學習滑板，以更好地理解和支持女兒的興趣。吉澤功回憶道：「一開始我對滑板一無所知，但看到女兒的熱情，我覺得應該陪伴她一起學習。」

巴黎奧運｜日本少女奪金後的願望

吉澤戀為了奧運把頭髮染金，如今成功實現奪金夢想，而她拿金牌後最想做的事也很少女：「我想吃拉麵，也想去迪士尼。」天真單純展露無遺。對於吉澤戀來說，這枚奧運金牌代表著與父親共同努力的成果。她在獲勝後表示：「這個金牌屬於我，也屬於一直支持我的爸爸！」

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