  • 31°C
香港時間 : 202481日 (四) 18:35
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

藥物百科︱12種藥物切忌與咖啡同服　藥劑師警告：1種藥恐致過量出血

食用安全

撰文： 郭子豐

發布時間： 26 分鐘前

分享：

分享：

熱門 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

【咖啡／咖啡因／藥物／副作用／食物安全】不少人愛飲咖啡以幫助提神醒腦，但大家都未必知道，即使咖啡這種平常飲品，也暗藏藥物副作用危機。有美國藥劑師指出，實際上有12種常見藥物不應該與咖啡同時服用，當中包括感冒藥、過敏藥、糖尿病藥物等，否則可能造成嚴重的藥物副作用危險。

最新影片：

Sick問識答
【第3號癌症殺手】肝癌年殺1400名港人　醫生列9大症狀示警：1種食物勿吃

12種常見藥物切忌與咖啡同服

據英國《Dailymail》報道，美國知名藥劑師Dr. Jennifer Bourgeois及美國明尼蘇達大學醫學院醫學中心藥劑師Dr. HaVy Ngo-Hamilton向市民呼籲，飲咖啡時切忌同時服用以下12種藥物，否則可能造成嚴重的藥物副作用危險：

點擊圖片放大
+12
+11

抗抑鬱藥：Dr. Bourgeois指出，咖啡因可能會與抗抑鬱藥產生互動，導致血壓急劇上升，尤其是特別是三環類、單胺氧化酶抑制劑（MAOIs）等較早期的抗抑鬱藥。這些藥物會阻止身體正常代謝咖啡因，導致其在體內停留時間過長，引起持續性的高心率和高血壓。

非處方感冒和過敏藥：Dr. Bourgeois指出，部分非處方感冒藥含有偽麻黃碱（pseudoephedrine），會收縮鼻腔內的血管以減少腫脹和充血，但與此同時也會刺激大腦的戰鬥或逃跑反應（Fight or Flight response）；當同時飲用咖啡就可能加劇反應，反而容易讓人感到焦慮和緊張。Dr. Ngo-Hamilton建議，請在飲咖啡的2小時前或4小時後，才服用非處方感冒和過敏藥。

糖尿病藥物：Dr. Ngo-Hamilton指出，任何含咖啡因的飲料都會增加血糖水平，而若咖啡含有糖或奶更會加重影響，從而降低糖尿病藥物效果；醫生建議，可事前先密切監測血糖水平，再決定能否同時飲咖啡。

抗生素：Dr. Bourgeois指出，某些抗生素會抑制身體代謝咖啡因，導致血液中咖啡因水平上升，導致心跳加速、緊張等影響。

薄血藥（抗凝血藥）：咖啡因可以抑制薄血藥進行分解，令藥物在體內停留時間過長，如果身體有輕微損傷都可能會造成過量出血。Dr. Ngo-Hamilton建議，在服用薄血藥後至少要等待6至8小時才喝咖啡。

降血壓藥：由於咖啡因會提升心率和血壓，正正是降血壓藥的相反作用，故同時服用會抵消了藥物效果。Dr. Ngo-Hamilton建議，請在喝咖啡或其他含咖啡因飲料的2小時前或4小時後，才服用降壓藥。

甲狀腺藥物：實際上任何食物或水（包括咖啡）都會減少身體對這些藥物的吸收率，而過往有研究發現咖啡因會大幅降低吸收率達50%；故此建議大家服用甲狀腺藥物時，請確保是空腹狀態，並等待30至60分鐘後才攝取咖啡因。

阿茲海默症藥物：由於咖啡會收緊血腦屏障，降低阿茲海默症藥物進入大腦的效果，換言之會失去了藥物效果；Dr. Bourgeois建議大家，請在喝咖啡2小時前或4小時後，才服用阿茲海默症藥物。

骨質疏鬆症藥物：咖啡因會減少身體對骨質疏鬆症藥物的吸收，使其效果減弱，甚至會增加骨折風險；故此建議大家，請在喝咖啡2小時前或4小時後，才服用骨質疏鬆症藥物。

哮喘藥：哮喘藥帶有易怒和不安等副作用，而咖啡因會加劇這些副作用的呈現；故此建議大家在喝咖啡4小時前或4小時後，才服用哮喘藥。

專注力失調及過度活躍症（ADHD）藥物：Dr. Bourgeois指出，咖啡因和ADHD藥物均屬於興奮劑，合併使用會導致過度刺激，並降低藥物的神經調節效果。

抗精神病藥：抗精神病藥同樣具有神經調節的效果，而咖啡因會降低身體對藥物的吸收，使其效果減弱。建議當躁鬱症發作時，請完全避免飲用咖啡，並盡快服藥而調整神經。

同場加映：

食用安全︱呢款即溶咖啡不要飲　醫生警告100％有毒含1成分可致中風或死亡

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

超市大搜查｜《LDK》比拼36款即溶咖啡　推薦16款A級以上名單香濃又好飲
16:52 2024/07/24
超市大搜查｜《LDK》比拼36款即溶咖啡　推薦16款A級以上名單香濃又好飲
咖啡宜忌｜1類人日飲2杯死亡率高105% 醫生列9類人不宜飲咖啡
12:19 2024/07/23
咖啡宜忌｜1類人日飲2杯死亡率高105% 醫生列9類人不宜飲咖啡

你可能感興趣

超市大搜查｜《LDK》比拼36款即溶咖啡　推薦16款A級以上名單香濃又好飲
16:52 2024/07/24
超市大搜查｜《LDK》比拼36款即溶咖啡　推薦16款A級以上名單香濃又好飲
咖啡宜忌｜1類人日飲2杯死亡率高105% 醫生列9類人不宜飲咖啡
12:19 2024/07/23
咖啡宜忌｜1類人日飲2杯死亡率高105% 醫生列9類人不宜飲咖啡
健康問題 網絡熱話 副作用 咖啡 薄血藥 抗生素 哮喘藥 降血壓藥 過度活躍症 骨質疏鬆

最高瀏覽

巴黎奧運｜李卓耀32強鬥墨西哥全程零尊重　網民：展示港人真性情
巴黎奧運｜李卓耀32強鬥墨西哥全程零尊重　網民：展示港人真性情
張家朗奪金丨劍神張家朗女友Solène Butruille曝光　身材惹火法國女劍手宣示主權【多圖】
張家朗奪金丨劍神張家朗女友Solène Butruille曝光　身材惹火法國女劍手宣示主權【多圖】
巴黎奧運｜張家朗「決三劍」奪金　台灣裁判黃皓志被諷黑哨超強背景曝光
巴黎奧運｜張家朗「決三劍」奪金　台灣裁判黃皓志被諷黑哨超強背景曝光
超市大搜查︱洗頭水含可致敏防腐劑或致皮炎出疹　消委會及《LDK》推介45款優質洗頭水
超市大搜查︱洗頭水含可致敏防腐劑或致皮炎出疹　消委會及《LDK》推介45款優質洗頭水
巴黎奧運︱1.42米體操女王暌違8年再摘金　曾遭性侵現心理問題東奧退賽休養2年堅毅重生
巴黎奧運︱1.42米體操女王暌違8年再摘金　曾遭性侵現心理問題東奧退賽休養2年堅毅重生