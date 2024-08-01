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世界肺癌日｜本港癌症頭號殺手　逾5成確診已晚期存活率僅2成　醫生籲現7大徵兆勿輕視【附2大高危人士】

醫生診症室

撰文： 黃堯姿

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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【8.1世界肺癌日／肺癌／頭號殺手／晚期/存活率/症狀/徵兆/高危】每年8月1日是世界肺癌日，根據世衛及本港衞生署資料，肺癌是全球最常見的惡性腫瘤之一 ，而本港一年有近6000人中招，往往發現時已是晚期，平均存活率估算僅21.8%。台灣有醫生就「世界肺癌日」，提醒大家加強防護意識，4招有助及早發現及治療。他列出7大患癌警號，呼籲大家要留意身體變化。

最新影片：

Sick問識答
【第3號癌症殺手】肝癌年殺1400名港人　醫生列9大症狀示警：1種食物勿吃

綜合世界衛生組織和本港衞生署資料，吸煙或其他煙草產品是致癌的主要原因。在2021年，本港確診肺癌新增5,978宗，65歲以上人士佔大多數。當中有56.9%個案在確診時已屬晚期。在2022年，因肺癌而死亡的有3,782人，是本港頭號致命癌症。

台灣重症科醫生黃軒就「世界肺癌日」在個人Facebook專頁發文，指出肺癌是2020年全球新增肺癌病例221萬宗，發病率全球排名第二，而患肺癌的死亡率則排名第一，有180萬宗死亡病例。肺癌的成因有很多，要預防患癌不僅是拒絕吸煙，還有生活中不少致癌物都要小心避開。有見及此，黃軒醫生建議4招預防肺癌：

及早戒煙

根據世界衛生組織（WHO）指出，有30%到50%的癌症是可以避免的。而肺癌最大的成因是吸煙，佔70-80%。長期暴露在二手煙環境中亦會增加患肺癌的風險，所以與吸煙者同住，患肺癌的風險比一般人到2至3成。

遠離致癌物

世衛指出，除了吸煙外，以下因素亦會導致肺癌：

  • 二手煙
  • 炒菜油煙
  • 空氣污染
  • 長期暴露在石綿、粉塵環境下
  • 肺部病史：曾患肺結核、慢性阻塞性肺病
  • 遺傳因素：肺癌家族史等

相關文章：癌症殺手︱常吸入廚房油煙可致肺癌　毒物專家揭炒菜1動作易生致癌物

為了降低空污對健康的危害，國民健康署亦建議5點從生活習慣中自我防護：

  • 拒吸二手煙
  • 烹煮時應開啟排油煙機，多選擇水煮、清蒸方式烹煮食物，可減少PM2.5暴露
  • 外出戴口罩，由戶外進入室內時，記得洗手洗臉、清潔鼻腔，並適當關閉門窗，以減少細懸浮微粒(PM 2.5)的暴露
  • 空氣指數不佳時，減少在戶外活動時間，或改變運動型態避開交通高峰時段及路段
  • 生活作息規律，多運用大眾運輸工具、自行車及步行，適當運動，維持身體健康狀態

2大高危人士及早篩查

黃軒醫生建議，有家族病史的人士、年齡介乎50至75歲的重度煙民，包括戒煙時間小於15年者或每年吸食超過30包煙的人士，皆是患肺癌的高風險族群。國外有研究表明，進行「低劑量胸腔電腦斷層掃描」（LDCT）檢查，有助於減低20至30%發病率。故此，高風險人士應進行篩查，及早發現對症下藥。

常見肺癌7大徵兆

儘管本港有逾5成病人確診肺癌時已是晚期，但黃軒醫生指出，早期肺癌其實有跡可尋。常見肺部7大徵兆如下：

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10大防癌食材

日本北九州市產業醫科大學醫院、癌症名醫佐藤典宏分享，想要預防癌症，其實多吃一些身邊隨手可得的食材，就有相當不錯的養生功效，尤其是多攝取一些擁有抗癌植化素、營養素的食材，可有效降低罹癌風險。

佐藤典宏推介了經近年研究認證的10種有抗癌功效的食材，建議民衆每日食用。當中有部分食材可降低罹患多種癌症風險及50%死亡率，還可兼顧預防日常生活中例如高血糖、高血脂等疾病，多方面提升身體抗癌力。

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