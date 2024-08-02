糖尿病危機｜糖尿病有樣睇？　醫生揭6部位變黑或患病嚴重隨時飄異味

▲ 有醫生列出6部位變黑有可能代表患有糖尿病，嚴重者甚至隨時會飄出異味。

【黑色棘皮症／肥胖／糖尿病／內分泌失調／異味／胰島素阻抗／代謝症候群】身體某些部位膚色特別暗沉、粗糙，有可能是糖尿病警號！台灣有醫生指出，腋下、脖子等地方的皮膚特別暗沉、粗糙，經常會被誤以為是身體「沒洗乾淨」，但其實有可能是患上「黑色棘皮症」（Acanthosis Nigricans），而這種疾病往往與罹患糖尿病有所關聯。

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台灣皮膚科專科醫生王佑鑫，日前在個人Facebook專頁上發文，表示「黑色棘皮症」會在皮膚的屈側部位出現棕色至灰黑色的增厚，且摸起來觸感粗糙，嚴重時甚至會夾帶異味，容易令人誤會身體「沒洗乾淨」。他續指，「黑色棘皮症」常出現在特定部位的皮膚皺褶處，以下7個部位都是常見發病處：

腋下

頸部

腹股溝

大腿內側

手肘

膝蓋

指關節

至於人們為甚麼會患上黑色棘皮症？王佑鑫就解釋，黑色棘皮症多半是由胰島素濃度過高或內分泌失常，引起皮膚的角質細胞及成纖維細胞異常增生，繼而導致局部皮膚變得深色及粗糙，常見於肥胖及胰島素阻抗人士身上，尤其是二型糖尿病患者。不過，黑色棘皮症亦有可能與遺傳因素或特定的藥物使用相關，常見成因包括體重過重、糖尿病、藥物誘發、多囊卵巢綜合症及代謝症候群（如高血壓、高血糖及膽固醇異常等），還有可能是惡性腫瘤導致。

那麼黑色棘皮症又該如何治療？王佑鑫就建議視乎不同成因對症下藥，如果是體重過重、代謝症候群等患者，應認真進行飲食控制及規律運動；內分泌異常的患者應先治療疾病，才能改善肌膚；如果是由藥物誘發，則必須與主診醫生討論調整配方，切記不能擅自停藥、減藥或改藥。此外，即使排除上述原因，水楊酸、果酸換膚、雷射等療程等亦可在一定程度上改善症狀，有需要時可尋求專業皮膚科醫師診斷，透過藥物或醫美治療改善。

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糖尿病8大症狀

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