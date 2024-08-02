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糖尿病危機｜糖尿病有樣睇？　醫生揭6部位變黑或患病嚴重隨時飄異味

醫生診症室

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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有醫生列出6部位變黑有可能代表患有糖尿病，嚴重者甚至隨時會飄出異味。

【黑色棘皮症／肥胖／糖尿病／內分泌失調／異味／胰島素阻抗／代謝症候群】身體某些部位膚色特別暗沉、粗糙，有可能是糖尿病警號！台灣有醫生指出，腋下、脖子等地方的皮膚特別暗沉、粗糙，經常會被誤以為是身體「沒洗乾淨」，但其實有可能是患上「黑色棘皮症」（Acanthosis Nigricans），而這種疾病往往與罹患糖尿病有所關聯。

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【第3號癌症殺手】肝癌年殺1400名港人　醫生列9大症狀示警：1種食物勿吃

台灣皮膚科專科醫生王佑鑫，日前在個人Facebook專頁上發文，表示「黑色棘皮症」會在皮膚的屈側部位出現棕色至灰黑色的增厚，且摸起來觸感粗糙，嚴重時甚至會夾帶異味，容易令人誤會身體「沒洗乾淨」。他續指，「黑色棘皮症」常出現在特定部位的皮膚皺褶處，以下7個部位都是常見發病處：

  • 腋下
  • 頸部
  • 腹股溝
  • 大腿內側
  • 手肘
  • 膝蓋
  • 指關節

至於人們為甚麼會患上黑色棘皮症？王佑鑫就解釋，黑色棘皮症多半是由胰島素濃度過高或內分泌失常，引起皮膚的角質細胞及成纖維細胞異常增生，繼而導致局部皮膚變得深色及粗糙，常見於肥胖及胰島素阻抗人士身上，尤其是二型糖尿病患者。不過，黑色棘皮症亦有可能與遺傳因素或特定的藥物使用相關，常見成因包括體重過重、糖尿病、藥物誘發、多囊卵巢綜合症及代謝症候群（如高血壓、高血糖及膽固醇異常等），還有可能是惡性腫瘤導致。

那麼黑色棘皮症又該如何治療？王佑鑫就建議視乎不同成因對症下藥，如果是體重過重、代謝症候群等患者，應認真進行飲食控制及規律運動；內分泌異常的患者應先治療疾病，才能改善肌膚；如果是由藥物誘發，則必須與主診醫生討論調整配方，切記不能擅自停藥、減藥或改藥。此外，即使排除上述原因，水楊酸、果酸換膚、雷射等療程等亦可在一定程度上改善症狀，有需要時可尋求專業皮膚科醫師診斷，透過藥物或醫美治療改善。

更多相關報道：瘦身潛力股｜19歲肥妹身體響1警號　308磅激減132磅變美少女　6招秘訣+飲食餐單大公開【拆解黑色棘皮症】

同場加映：4大不良習慣恐誘糖尿病

瑞金醫院急診科副主任盛慧球強調，不少年輕糖尿病患者求醫時，多數不知道自身患有糖尿病，這些人普遍都有以下4大不良習慣，再加上一些關於感染的誘發因素，便可能發展為敗血症甚至敗血症休克：

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糖尿病8大症狀

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8種食物可逆轉糖尿病

台灣腎臟科醫生江守山曾在其著作《生病一定要吃藥嗎？》中，分享以下8種有助逆轉糖尿病的食物：

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