張家朗奪金丨劍神張家朗女友Solène Butruille曝光　身材惹火法國女劍手宣示主權【多圖】

▲ 劍神張家朗女友Solène Butruille曝光。

劍神張家朗在法國奧運奪男子個人花劍金牌成全城熱話,連他的個人感情生活也受關注。身為劍神張家朗連真正女友或緋聞女友都屬女神級。

張家朗與「微笑劍后」江旻憓傳緋聞,不過他一早否認。至於真正曾拍拖是前港隊單車運動員「單車女神」馬詠茹(Vivian),不過可惜這對體壇金童玉女拍拖3年分手。

張家朗奪金丨巴黎奧運花劍銀牌得主回應爭議 馬治發文:不想為自己的失利怪責裁判

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

巴黎奧運丨力撐男友奪金

雖然張家朗在東京奧運會後曾表示單身,不過張家朗現在已被「私有化」,現任女友為法國劍手Solène Butruille。

其實早在去年,他與隊友吳諾弘等曾被傳媒拍齊到居酒屋,當時張家朗身邊有位外籍金髮美女,他更搭住女方背部,行為關係不似只是一般朋友。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

在張家朗今次巴黎奧運奪金後,眾人紛紛恭喜劍神,而張家朗的「求生意識」十分強,在限時動態最率先轉發正是女友Solène Butruille的恭賀,女方更連出三帖文賀男友,其中一個更形容男友是「The Legend Ka Long(傳奇家朗)」。

本身是法籍運動員的她也轉發一張奧運工作證,上面寫著她的崗位為「Personal Coach/ Support Personnel(個人教練/支援人員)」全力支援男友。

而且她的工作證寫「Hong Kong, China」,連指甲也塗上香港區徽,寫道:「The best day of my career but no as a fencer(我職業上最好的一天,但並非以劍手身份)」而工作證後更擺放著一件寫住「CHEUNG HKG」的比賽服和面罩,正是張家朗的戰衣,實行「宣示主權」。

最新影片推介:麥秋成專訪

巴黎奧運丨法國美女劍手

二人雖然沒有在社交平台放閃,但張家朗亦曾與她公開合照,算是半公開戀情。

Solène Butruille與張家朗同樣是劍手,並與男友也是同年出生,但細家朗5個月,現在26歲。而且她也不簡單,是劍手外本身也讀醫,可說能文能武,此外在其IG也有不少泳照,身段十分好,樣貌及身材均屬女神級。

▼ 點擊圖片放大 +20 +19

HKET App已全面升級,TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5