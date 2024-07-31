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張家朗奪金丨劍神張家朗女友Solène Butruille曝光　身材惹火法國女劍手宣示主權【多圖】

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

劍神張家朗女友Solène Butruille曝光。

劍神張家朗在法國奧運奪男子個人花劍金牌成全城熱話，連他的個人感情生活也受關注。身為劍神張家朗連真正女友或緋聞女友都屬女神級。

張家朗與「微笑劍后」江旻憓傳緋聞，不過他一早否認。至於真正曾拍拖是前港隊單車運動員「單車女神」馬詠茹（Vivian），不過可惜這對體壇金童玉女拍拖3年分手。

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巴黎奧運丨力撐男友奪金

雖然張家朗在東京奧運會後曾表示單身，不過張家朗現在已被「私有化」，現任女友為法國劍手Solène Butruille。

其實早在去年，他與隊友吳諾弘等曾被傳媒拍齊到居酒屋，當時張家朗身邊有位外籍金髮美女，他更搭住女方背部，行為關係不似只是一般朋友。

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在張家朗今次巴黎奧運奪金後，眾人紛紛恭喜劍神，而張家朗的「求生意識」十分強，在限時動態最率先轉發正是女友Solène Butruille的恭賀，女方更連出三帖文賀男友，其中一個更形容男友是「The Legend Ka Long（傳奇家朗）」。

本身是法籍運動員的她也轉發一張奧運工作證，上面寫著她的崗位為「Personal Coach/ Support Personnel（個人教練/支援人員）」全力支援男友。

而且她的工作證寫「Hong Kong, China」，連指甲也塗上香港區徽，寫道：「The best day of my career but no as a fencer（我職業上最好的一天，但並非以劍手身份）」而工作證後更擺放著一件寫住「CHEUNG HKG」的比賽服和面罩，正是張家朗的戰衣，實行「宣示主權」。

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二人雖然沒有在社交平台放閃，但張家朗亦曾與她公開合照，算是半公開戀情。

Solène Butruille與張家朗同樣是劍手，並與男友也是同年出生，但細家朗5個月，現在26歲。而且她也不簡單，是劍手外本身也讀醫，可說能文能武，此外在其IG也有不少泳照，身段十分好，樣貌及身材均屬女神級。

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