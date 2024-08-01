巴黎奧運｜何詩蓓100米自由泳奪銅　女飛魚愛吃雪糕朱古力獎勵自己

▲ 何詩蓓今日（1日）凌晨出戰奧運女子自由泳100米。（港協暨奧委會圖片）

【何詩蓓/香港女飛魚/巴黎奧運/女子100米自由泳/港隊運動員】26歲「香港女飛魚」何詩蓓於巴黎奧運女子100米自由泳奪銅，為香港取下兩面銅牌，是繼上屆東京奧運後，再次取得獎牌！要在眾多精英選手中脫穎而出，少不免艱辛的訓練，不過何詩蓓平日裡也會獎勵一下自己，最喜歡就是吃雪糕和朱古力減壓！

巴黎奧運｜何詩蓓家族顯赫姊姊同是泳手 必睇香港女飛魚的10件事

巴黎奧運｜2024巴黎奧運港隊賽程一覽 直播時間表/出賽名單/焦點賽事【不斷更新】

何詩蓓｜生活似橡筋拉緊 閒時修甲焗蛋糕

何詩蓓繼日前女子200米自由泳奪銅後，在女子100米自由泳中再奪一面銅牌！要取得獎牌非是一朝一夕，她自4歲開始參加游泳班，升上小學後便加入泳隊，中學13歲時更打破400米個人混合泳的香港紀錄。要兼顧游泳訓練和學業的她，要懂得減壓為之重要，因此她在空餘時間會堅持做自己喜歡的事，如與朋友看電影、修剪指甲、焗蛋糕等。何詩蓓早前接受TOPick訪問時曾表示，經過艱辛的訓練後，會吃雪糕和朱古力獎勵自己。

我的生活就好似橡筋一樣，經常拉緊，始終有一日會斷，所以適當時候我會做自己喜歡做的事，放鬆自己。

巴黎奧運｜何詩蓓4歲起習泳曾多次想放棄 全賴媽媽一番話振作追尋奧運夢

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

最新影片推介：

巴黎奧運｜何詩蓓讀名校DSE考27分赴美讀心理學 女飛魚兼顧游泳學業靠彈琴減壓

何詩蓓｜游泳訓練壓力大靠彈琴減壓

除了吃雪糕和朱古力減壓外，熱愛鋼琴的她，也會靠彈琴減壓。何詩蓓擁有八級鋼琴資格，不過為了專注游泳，放棄繼續深造鋼琴，把彈琴視之為減壓方式。

更多巴黎奧運香港運動員報道：

巴黎奧運｜張家朗江旻憓精英月薪有幾多？ 香港各級運動員薪酬福利一覽

巴黎奧運｜張家朗江旻憓何詩蓓2金1銅 獲馬會派1350萬獎金高居全球之冠

巴黎奧運｜張家朗父母支持兒子中四停學追夢 親身捧場直擊最後一分：嚇死囉

巴黎奧運｜香港奧運金牌獎金世界之冠 黃鎮廷杜凱琹乒乓混雙第4名獎金多少？

巴黎奧運｜謝影雪奧運最後一舞搏盡無悔 受母親薰陶愛上羽毛球因1事自覺虧欠姐姐

巴黎奧運｜鄧俊文男拔出身自幼愛足球 因1事棄踢波轉握球拍闖羽壇

巴黎奧運｜杜凱琹名校協恩畢業文武雙全 曾因傷陷退役邊緣感謝恩師扶持走出陰霾

巴黎奧運｜晉級乒乓球混雙4強創港隊最佳成績 「乒乓爸爸」黃鎮廷：女兒作最強後盾

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】