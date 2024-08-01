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巴黎奧運｜何詩蓓100米自由泳奪銅　女飛魚愛吃雪糕朱古力獎勵自己

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 58 分鐘前

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何詩蓓今日（1日）凌晨出戰奧運女子自由泳100米。（港協暨奧委會圖片）

【何詩蓓/香港女飛魚/巴黎奧運/女子100米自由泳/港隊運動員】26歲「香港女飛魚」何詩蓓於巴黎奧運女子100米自由泳奪銅，為香港取下兩面銅牌，是繼上屆東京奧運後，再次取得獎牌！要在眾多精英選手中脫穎而出，少不免艱辛的訓練，不過何詩蓓平日裡也會獎勵一下自己，最喜歡就是吃雪糕和朱古力減壓！

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何詩蓓｜生活似橡筋拉緊 閒時修甲焗蛋糕

何詩蓓繼日前女子200米自由泳奪銅後，在女子100米自由泳中再奪一面銅牌！要取得獎牌非是一朝一夕，她自4歲開始參加游泳班，升上小學後便加入泳隊，中學13歲時更打破400米個人混合泳的香港紀錄。要兼顧游泳訓練和學業的她，要懂得減壓為之重要，因此她在空餘時間會堅持做自己喜歡的事，如與朋友看電影、修剪指甲、焗蛋糕等。何詩蓓早前接受TOPick訪問時曾表示，經過艱辛的訓練後，會吃雪糕和朱古力獎勵自己。

我的生活就好似橡筋一樣，經常拉緊，始終有一日會斷，所以適當時候我會做自己喜歡做的事，放鬆自己。

巴黎奧運｜何詩蓓4歲起習泳曾多次想放棄　全賴媽媽一番話振作追尋奧運夢

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何詩蓓｜游泳訓練壓力大靠彈琴減壓

除了吃雪糕和朱古力減壓外，熱愛鋼琴的她，也會靠彈琴減壓。何詩蓓擁有八級鋼琴資格，不過為了專注游泳，放棄繼續深造鋼琴，把彈琴視之為減壓方式。

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