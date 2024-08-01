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母乳庫｜5小孩之母稱母乳餵哺風氣14年間變好　冀母乳庫成立讓母親間互助「俾最好嘅bb」

社會

撰文： 吳穎嵛

發布時間： 2 小時前

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Juliana是5名小孩的媽媽，冀本港成立母乳庫讓媽媽之間互相幫助。（梁偉榮攝）

醫管局早前宣布成立全港首個母乳庫，為全港9間公立醫院的極早產及重症嬰兒提供母乳餵哺。有生育5個小孩的媽媽表示，14年間經歷本港母乳餵哺的發展，形容自己「坊間聽過餵人奶嘅困難全部經歷過」，冀本港成立母乳庫讓媽媽之間互相幫助，「俾最好嘅bb」；又寄語媽媽勇於求助及接受幫助，珍惜餵母乳、與小孩相處的時間。

今年41歲的Juliana是5名小孩的媽媽，2010年誕下長女，至去年再誕下孻女。Juliana提到，首次懷孕時只有26歲，身邊的朋友都尚年輕，沒有相關經驗，於是上網「做功課」，發現有資料指母乳對嬰兒最好，而且6至9個月是最關鍵的時間，「嗰時我就決定好，我嘅目標就係餵佢餵到9個月，無論如何我地就堅持去到9個月」。接下來Juliana 4個小孩均以母乳餵哺至至少9個月大，有些甚至長達一年。

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媽媽間身同感受 自發捐母乳 

廣華醫院為媽媽提供產後及出院後支援，包括提供綜納式產褥中心及支援熱綫，亦設母乳餵哺小組轉介有哺乳困難的個案。Juliana笑言，14年來餵母乳期間試過生水泡、發炎等，「坊間聽過餵人奶嘅困難全部經歷過」。她指，生次女後，醫院向她提供一個熱綫，「通常打熱綫你expect要㩒10萬個制先有人聽電話，但係呢條熱綫我好suprise，一打就有人聽」。Juliana指，護士就她的問題提供協助外，數天後更打電話來跟進她的情況，讓她在最煩躁，「最唔知點算」的時候，感到自己不是孤單一人，形容服務對她來説是很大的幫助。

當局於去年施政報告首度提出成立母乳庫及建立母乳捐贈機制，惟此前已有媽媽自發於社交平台上的「媽媽群組」，向有需要的嬰兒分享母乳。Juliana舉例指，當時有媽媽在群組上表示自己生病住院，未能餵人奶，即時已有媽媽主動說可以分享母乳，甚至表示可以送到該媽媽的家中。她形容母乳是無窮的資源，作為媽媽，很明白另一位媽媽生育後，想給予嬰兒最好的的心情，「幫得就幫」。Juliana十分支持本港成立母乳庫，有信心一定有媽媽願意捐母乳。

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冀新手媽媽勇於求助及接受幫助

提到本港母乳餵哺的發展，Juliana稱，14年間感受到母乳餵哺的風氣有很大轉變。她憶述，生長女的時候，外出時需要特別找洗手間、帶齊工具餵母乳，至現時很多大商場都有如五星級酒店的房間供媽媽餵母乳，公司亦有提供房間予媽媽餵母乳，認為社會對母乳餵哺的風氣一直在改變。Juliana指，媽媽產後需要很多幫助，有時甚至兩個人都不能應付，寄語新手媽媽勇於求助及接受幫助，「唔需要覺得自己要死撐」，又指享受和珍惜餵母乳、與小孩相處的時間。

餵母乳少不免需要丈夫及家人的支持，Juliana的丈夫Jason表示，看到太太很享受餵母乳的過程，與嬰兒的聯繫亦加強，但強調最重要聆聽和支持太太，不要給予她太大壓力。他又提到，多年來與太太經歷高高低低，「有時真係好想放棄」，雖然太太每次都決定堅持，但這不是她的工作或責任，她選擇這樣做是因為愛，作為丈夫和父親，很需要欣賞和感謝太太的付出和犧牲，形容太太是他的英雄。

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