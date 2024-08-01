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母乳庫｜當局料明年首季投入服務逾450名早產嬰受惠　滿2公升即可上門收集

社會

撰文： 吳穎嵛

發布時間： 2 小時前

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廣華醫院婦產科預計，本港首個母乳庫今年第4季完工，明年首季投入服務。（梁偉榮攝）

廣華醫院婦產科預計，本港首個母乳庫今年第4季完工，明年首季投入服務，計劃每年收集1000升母乳，料逾450名極早產及重症嬰兒受惠。院方初步計劃接收媽媽生育後一年內的母乳，滿2公升即可上門收集。

廣華醫院婦產科劉偉森表示，以出院當刻計算，去年公立醫院初生年兒母乳餵哺率為8成，住院期間全母乳餵哺率則近兩成。受疫情影響，過往數年全母乳餵哺率有向下的趨勢，配合今年醫管局的推廣，期望可以重回正軌。

廣華醫院婦產科顧問醫生梁永昌表示，依出生率計算，約1%為早產嬰兒，期望首年能收集1000升母乳，供應8間設婦產科的公立醫院及兒童醫院的新生兒深切治療部使用，料有逾450至600名極早產及重症嬰兒受惠。如有額外的母乳，將供應予其他足月、但其母親因各種原因未能餵哺母乳的嬰兒。

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捐贈要求方面，梁永昌指，捐贈者需要身體健康，沒有慢性病，捐奶前需驗一次血，稱「捐得放心，初生嬰兒嘅父母都接受得放心」。收集母乳後，兒童醫院會進行一系列的審查，檢視其營養素及是否有受感染，確保可以安全給予初生嬰兒食用。院方初步計劃接收媽媽生育後一年內的母乳，滿2公升即可上門收集。

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