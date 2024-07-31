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巴黎奧運｜戰衣遭扯爛入水被逼棄戰　伍泰龍：奧運夢在2分鐘內被毁

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三鐵港將伍泰龍。（港協暨奧委會提供）

巴黎奧運破天荒於塞納河舉行賽事，惟連場大雨導致水質測試一直未過關，原定周二舉行的三項鐵人賽延期至香港時間今日（31日）下午。伍泰龍是歷來第4位出戰奧運的香港「鐵人」，惜受賽衣被弄破入水影響，最終未能完成賽事。他哽咽指為了奧運備戰多年，付出和犧牲很多，但奧運夢在2分鐘內被摧毁，「我還配稱為Olympian（奧運運動員）？」

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今屆奧運三項鐵人男子賽事共有55名選手參加，比賽起點為亞歷山大三世橋附近的一個浮動碼頭，1,500米游泳在塞納河中進行，40公里單車及10公里跑步則在市中心作賽，最終返回亞歷山大三世橋衝線。伍泰龍被抽入49號線道，以24分06完成首項游泳，在55人中排第53位上水，遭大集團拋離。次項單車只能孤軍作戰，更被領先選手「超圈」，最終在第5圈、即18.7公里後「上岸」退賽，遺憾未能完成賽事。

伍泰龍賽後受訪時一度落淚，稱游泳初段表現不錯、能跟上大隊，惟游至隧道底時，環境擠迫昏暗，賽衣被其他選手弄破，未能拉上拉鏈，河水不停湧入，「（拉鏈）不上不落，無野可以做到。我知道已沒有機會了，就算是菲比斯都不可能第一個上水。」

奧運是每名運動員夢寐以求的舞台，他哽咽說：「真的無話可說……我準備了4年，花了2年去取得資格，但奧運夢在2分鐘內被摧毁了，然後要再多等4年……不知道自己是否還配得上Olympian（奧運選手）之名……我沒有完成賽事，所以真的不知道......」

他又稱，由於事發時在橋底，相信攝影機拍不到過程，且即使投訴成功，對自己名次也不會有幫助。至於會否希望再戰下屆奧運？他茫然回應「我不知道……」

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