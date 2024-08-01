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Hey Hey OK!丨Anson Lo邀圈中人dance challenge　教主盧瀚霆借新歌推廣跳舞文化

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 58 分鐘前

最後更新： 57 分鐘前

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Anson Lo與Marf

MIRROR成員教主盧瀚霆（Anson Lo）自出道至今，推出多首不同類型的跳唱作品，鍾情跳舞的Anson Lo更希望跳舞文化能普及，偶爾都會推出dance challenge，與眾同樂之餘，也力求將舞蹈融入不同階層、界別 。
 
Anson Lo過去推出不同類型的跳舞作品，例如《Megahit》、《MONEY》、《Mr. Stranger》、《MY LIFE》等，每首作品都涉獵不同舞種，最近推出的《Hey Hey OK!》，就以充滿夏日氣息的party舞曲，與一眾樂迷迎接夏日 。

「教主」盧瀚霆（Anson Lo）新歌 《Hey Hey OK!》。

Anson Lo搞dance challenge

教主表示：「好想透過呢首歌帶到夏天嘅感覺俾大家之餘，亦希望將正能量同快樂傳送俾每位觀眾。」既然要廣傳快樂，當然要用一個能夠普及的方式，所以今次《Hey Hey OK!在副歌便有一個Hey Hey OK手勢，簡單又易學 。
 
過去Anson Lo都曾大搞dance challenge，今次《Hey Hey OK!》，亦邀請了來自不同界別的圈中人參與，除了謝安琪與女兒Kaka Ball、馮允謙、Serrini、Lolly Talk、小薯茄、FINALLY外，還有陳蕾及COLLAR成員邱彥筒（Marf）及一位隱藏男歌手將於稍後登場，陣容星光熠熠 。

MIRROR成員丨Anson Lo沖繩拍《Hey Hey OK!》MV　教主海邊玩水：返起細路仔時

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齊跳舞傳播歡樂

為讓各人都可以跳得投入，《Hey Hey OK!》dance challenge特別分為正常版及簡易版，但原來這次活動背後，還有另一層意義。

Anson Lo分享道：「今次搵咗一啲同行前輩同埋朋友一齊做dance challenge，最希望係可以藉此推廣跳舞文化，因為我好想俾大家知道，其實跳舞唔難，只要肯踏出第一步，就算你跳乜嘢舞種，任何形式嘅舞蹈都係一種藝術，任何人都可以跳到 。我好想將舞蹈推廣到更加多唔同層面，等大家可以接收到《Hey Hey OK!》 dance challenge帶嚟嘅喜悅，同時亦可以體會，無論任何style嘅artists 朋友，都可以跳到呢隻舞，所以舞蹈係每個人都絕對有能力handle到、做到嘅事。」
 
也一如Anson Lo所言，今次有份參與的藝人，都玩得投入，每條dance challenge短片都籠罩著歡樂的氣氛，就連Anson Lo自己也因為這次拍攝而被感染，道：「今次搵嘅單位都好少合作，又或者近年好少有同框出現，除咗想俾surprise大家，亦到希望借機聚頭，有啲朋友喺頒獎禮見到傾過下偈，但平時工作各有各忙其實都好少機會見，但今次可以一齊跳舞玩下，都好開心好fun！」

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