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麥美娟著區議員要勤落區　自爆晚上會看Facebook「查崗」

政治

撰文： 傅流螢

發布時間： 33 分鐘前

最後更新： 24 分鐘前

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民青局局長麥美娟為培訓班主講。（政府新聞處圖片）

港府再為區議員開班授課，區議員要赴政府總部「聽書」，主講的民青局局長麥美娟提及當前地區治理工作面對的挑戰。消息指，麥美娟在會上自爆，晚上會看區議員的Facebook，籲除了直選，間選及委任議員都要「勤落區。」

點擊圖片放大

民青局今日（31日）在政府總部舉行第七屆區議會第二次地區治理培訓班。消息指，麥美娟在會上笑言，自己晚上很得閒，無事做就會看區議員的Facebook，籲議員要多在不同時間「開街站」，不要「見來見去都是同一班人」，不要只在三點到五點開街站，否則難怪「人哋見唔到你！」

據聞，麥美娟提及的地區治理工作挑戰涉及法團工作，形容是地區治理工作「最後一里路」，着區議員要做好三件事︰（1）加強同法團的聯繫；（2）充當政府與法團之間的橋樑；（2）如有法團違法要上報。培訓班亦有邀三位資深的前區議員兼現任立法會議員李鎮強、郭偉强和劉國勳分享，據聞，三人在會上都有談及與法團的關係。

由政務司司長陳國基主持「地區治理領導委員會」第三次會議，亦在今日舉行，討論各決策局和部門有關國慶75周年的籌備工作，並就地區議題制訂應對策略方針。地區議題方面，「地區治理領導委員會」討論進一步推動長者數碼共融，並指示創新科技及工業局轄下的數字政策辦公室設立社區支援點和舉辦數碼共融活動，為長者提供所需數碼支援，提升他們使用數碼科技的興趣和能力，讓他們享受數碼服務的好處。

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