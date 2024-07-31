張家朗奪金｜張家朗ig發文：仍未能相信自己是兩屆奧運冠軍　

▲ 「劍神」張家朗。（港協暨奧委會提供）

「劍神」張家朗歷史性衛冕奧運男子花劍金牌，並在賽後再登「世一」寶座。張家朗香港時間深夜在ig發文，稱仍未能相信自己是兩屆奧運冠軍，對於決賽的爭議，他亦首次回應，先肯定裁判的專業，「每個裁判係判法上都有少少唔同，劍擊世界就係我哋因應裁判嘅判法，去調整戰術。」

張家朗說：

決賽我覺得係一場好漂亮嘅比賽，大家都盡全力去爭取勝利。 好多謝大家捱夜都支持我哋。希望大家心臟冇事。

他今日又在fb發帖感謝港人支持，並希望大家繼續支持所有香港運動員：

真的不知道用什麼來形容今次再次可以取得奧運金牌，好多謝大家對我的支持，我會繼續努力向前行，希望大家同時也可以支持香港運動員，不論能否出席巴黎奧運的運動員，他們也付出了不少汗水和努力，才可以代表香港去爭取成績，再次多謝大家捱夜睇我比賽。

香港劍擊隊將分兩日抵港，為港奪得今屆首金的「微笑劍后」江旻憓明早（8月1日）率先回港，張家朗及男重代表何瑋桁則於周五（8月2日）早上凱旋回歸。

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