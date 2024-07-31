  • 29°C
香港時間 : 202481日 (四) 00:36
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

張家朗奪金｜張家朗ig發文：仍未能相信自己是兩屆奧運冠軍　

社會

發布時間： 2 小時前

最後更新： 6 分鐘前

分享：

分享：

熱門 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

「劍神」張家朗。（港協暨奧委會提供）

「劍神」張家朗歷史性衛冕奧運男子花劍金牌，並在賽後再登「世一」寶座。張家朗香港時間深夜在ig發文，稱仍未能相信自己是兩屆奧運冠軍，對於決賽的爭議，他亦首次回應，先肯定裁判的專業，「每個裁判係判法上都有少少唔同，劍擊世界就係我哋因應裁判嘅判法，去調整戰術。」

張家朗說：

決賽我覺得係一場好漂亮嘅比賽，大家都盡全力去爭取勝利。

好多謝大家捱夜都支持我哋。希望大家心臟冇事。

 

 

他今日又在fb發帖感謝港人支持，並希望大家繼續支持所有香港運動員：

真的不知道用什麼來形容今次再次可以取得奧運金牌，好多謝大家對我的支持，我會繼續努力向前行，希望大家同時也可以支持香港運動員，不論能否出席巴黎奧運的運動員，他們也付出了不少汗水和努力，才可以代表香港去爭取成績，再次多謝大家捱夜睇我比賽。

香港劍擊隊將分兩日抵港，為港奪得今屆首金的「微笑劍后」江旻憓明早（8月1日）率先回港，張家朗及男重代表何瑋桁則於周五（8月2日）早上凱旋回歸。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

巴黎奧運｜意大利網民不滿張家朗奪金「出征」IG　港人留言「菠蘿pizza」反擊
11:23 2024/07/30
巴黎奧運｜意大利網民不滿張家朗奪金「出征」IG　港人留言「菠蘿pizza」反擊
巴黎奧運｜「劍神」張家朗決一劍取勝　衛冕摘金
04:51 2024/07/30
巴黎奧運｜「劍神」張家朗決一劍取勝　衛冕摘金
張家朗奪金｜馬治發文回應金牌被搶風波　 稱尊重裁決、不會將失敗歸咎裁判
10:50 2024/07/31
張家朗奪金｜馬治發文回應金牌被搶風波　 稱尊重裁決、不會將失敗歸咎裁判

你可能感興趣

巴黎奧運｜意大利網民不滿張家朗奪金「出征」IG　港人留言「菠蘿pizza」反擊
11:23 2024/07/30
巴黎奧運｜意大利網民不滿張家朗奪金「出征」IG　港人留言「菠蘿pizza」反擊
巴黎奧運｜「劍神」張家朗決一劍取勝　衛冕摘金
04:51 2024/07/30
巴黎奧運｜「劍神」張家朗決一劍取勝　衛冕摘金
張家朗奪金｜馬治發文回應金牌被搶風波　 稱尊重裁決、不會將失敗歸咎裁判
10:50 2024/07/31
張家朗奪金｜馬治發文回應金牌被搶風波　 稱尊重裁決、不會將失敗歸咎裁判
比賽 運動 運動員 劍擊 運動 巴黎 江旻憓 張家朗 香港

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

巴黎奧運｜張家朗「決三劍」奪金　台灣裁判黃皓志被諷黑哨超強背景曝光
巴黎奧運｜張家朗「決三劍」奪金　台灣裁判黃皓志被諷黑哨超強背景曝光
張家朗奪金丨巴黎奧運花劍銀牌得主回應爭議　馬治發文：不想為自己的失利怪責裁判
張家朗奪金丨巴黎奧運花劍銀牌得主回應爭議　馬治發文：不想為自己的失利怪責裁判
巴黎奧運｜張家朗奧運奪金　意劍聯不滿「決三劍」提抗議　港協暨奧委會咁回應
巴黎奧運｜張家朗奧運奪金　意劍聯不滿「決三劍」提抗議　港協暨奧委會咁回應
急症室最長等候時間（07月31日 時間16:05）
急症室最長等候時間（07月31日 時間16:05）
巴黎奧運時間表‧不斷更新｜何詩蓓100米自由泳首名成績入決賽　周四凌晨2時30分爭金牌
巴黎奧運時間表‧不斷更新｜何詩蓓100米自由泳首名成績入決賽　周四凌晨2時30分爭金牌