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港府聲明｜批《福布斯》評論員文章堆砌失實　港府：不會實施單方面制裁

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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港府強烈不滿《福布斯》刊登題為「Hong Kong’s Economy Is Now Risky Business」的評論員文章。(資料圖片)

港府今日（31日）表示，就《福布斯》雜誌刊登題為「Hong Kong’s Economy Is Now Risky Business」的評論員文章，當中引述反華組織香港自由委員會基金會發表的報告，對香港特區實施聯合國安全理事會施加的制裁、維護國家安全等情況，堆砌失實和毫無事實根據的內容，表示強烈不滿和反對。
 
港府發言人表示：

香港特區是中華人民共和國不可分離的部分，一直按照中國外交部的指示，全面實施安理會施加的制裁，以履行國際義務。特區政府密切留意安理會最新通過的決議、制裁名單，以及安理會轄下相關委員會或專家組的報告和公報等資料，並予以跟進。至於個別國家基於自身考慮而向某些地方施加單方面制裁，特區政府沒有權力，亦不會實施有關單方面制裁。
 

港府：不少被懷疑的註冊公司已被剔除註冊  有可疑船隻被拒進入港水域

發言人指，香港實施安理會制裁的制度完善，加上執法部門的調查工作嚴謹並具阻嚇力，不少被懷疑的香港註冊公司已被剔除註冊，亦有可疑船隻被拒絕進入香港水域，均有效事先阻止不法分子利用香港作為違反安理會制裁的基地，從而維護香港的國際聲譽。發言人強調，香港會繼續依法維持嚴格的安理會制裁制度，執法部門會繼續根據法定權力，積極跟進所有懷疑違反安理會制裁的個案，並在有足夠證據時提出檢控。

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