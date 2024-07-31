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課程改革｜初中公經社科近2成課時涉「愛國主義教育」　涵習近平思想

社會

撰文： 馮琪雅

發布時間： 1 小時前

最後更新： 17 分鐘前

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教育局今公布初中公經社科課程指引。（資料圖片）

9月起推行的初中「公民、經濟與社會科」課程指引今日（31日）出爐，首列對應「愛國主義教育」內容的課題，共佔該科近2成課時，提到國家參與國際事務已屬「習思想」內容。被取代的初中生活與社會科，原屬必讀的「世界公民意識」及「國際政治格局」等內容被刪去。教育局倡學校在考評上，設「記憶類」多項選擇題（MC）及填充題等，以評估學生是否掌握《國安法》內容。

倡設MC題　考危害國安4行為

教育局前年公布，建議今年9月起在全港學校中一級全面推行公經社科，以取代推行逾10年的初中生社科，將原有29個單元重組成12個單元，局方當時稱已「刪除過時及重複的內容」，新增課程宗旨包括培育學生認同國民身份和培養家國情懷等；教育局今公布課程指引，再於課程宗旨加入「培養良好品格」。

指引列明與中國《愛國主義教育法》主要內容相關的7項課題或重點，該科三年總課時100小時，相關內容佔近2成課時。其中兩個課題在中三級各佔6節課，包括涉及國家外交政策方針及「一帶一路」等內容的「在中央國家機構的領導下國家參與國際事務的發展情況」課題，跟「習近平新時代中國特色社會主義思想」有關；「從《憲法》看國家的政治體制」課題，則與「中國特色社會主義制度」有關。

必修內容　刪「國際政治格局」及「世界公民意識」

比較生社科，公經社科的「必須學習內容」增加「香港與內地緊密的經濟關係」、「國家參與國際事務」等，另刪去「國家對外關係」、「國際政治的基本格局」及「世界公民的意識和素養」。

指引亦提醒教師，「仍在發展中的事件」不適合作探究學習題目，以及有「一些課題不存在討論或妥協的空間」，如涉及制度及法律等，應直接指出守法的重要性。

評估方面，指引提供測考示例，提供學校擬定不同難度題目，例如設計屬「記憶類」的是非題、填充題及MC題等，以評估學生是否能掌握港區國安法所規限的4類危害國安行為、特區維護國安的機構和職責等基礎知識，與高中公民科MC題相似。

教界：課程濃縮後更清晰

各中學原可選擇是否開辦生社科，被問到全港中學是否必須開辦新科，教育局今覆稱，學校應開設新科，以確保個人、社會及人文教育學習領域的必需學習內容不會有遺漏；本學年全港有85間先導學校在中一級試教公經社科。局方續指，國家對外關係和全球議題等內容已包含於中三級單元內，強調相關領域的必需學習內容全部得到保留；局方亦一直建議教師設計多元化評估策略，以促進學生有效學習。

北角協同中學副校長黃中偉認為，課程特別着重培育國家觀念，新科料較少教學生何謂「香港人」、「中國人」身份，並指課程濃縮後更清晰，料能夠在規定課時下完成課程。

記者：馮琪雅

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