巴黎奧運｜61歲倪夏蓮直落4局落敗「嫲孫戰」　全程笑住打比賽：「我已經圓夢了！」

▲ 61歲的盧森堡球手倪夏蓮。（新華社圖片）

【中國／乒乓球／女單／倪夏蓮／孫穎莎／世一／婆孫戰】巴黎奧運乒乓女單32強，香港時間周三下午（31日）5時上演「嫲孫戰」成為焦點！61歲的盧森堡選手倪夏蓮，對戰23歲、世界排名第一的中國選手孫穎莎。最終由23歲的孫穎莎直落以4：0擊敗倪夏蓮晉級。倪夏蓮全程笑住打比賽，賽後訪問：「我已經圓夢了！」

第一個夢想是入奧運，第二個是贏一局，第三個是跟孫穎莎打一場，因為她是一個很優秀的乒乓運動員。

比賽途中倪夏蓮全程笑著享受，中途更喝可樂解渴，賽後還與丈夫兼教練親吻慶祝。

她賽後賽後難掩激動，指自己的3個夢想已達成，「我第一個夢想是來（巴黎）奧運，第二個夢想是贏一場球，第三個夢想是跟孫穎莎打，我都圓夢了！開心！開心呀！」更指「年齡只是數字，不要放棄夢想，不要覺得老了就不行，我們要做自己喜歡的事情。」隨即她補充一句「但是不要跟自然鬥，哈哈哈」，盡顯她風趣幽默的一面。

倪夏蓮又稱，孫穎莎是一位「好棒、好棒」的球員，自己一早就期待與其交手，「很興奮能有這個機會，所以我想打得好一點、精彩一點，萬一我能夠打到一個好球，我希望大家都enjoy（享受），這是我的樂趣，或者是我最大的心願。」

回顧倪夏蓮今屆奧運旅程，上周六（27日）乒乓球女單64強，以總局數4:2擊敗31歲的土耳其的艾天嘉耶，躋身第2圈。次圈即遇上「世一」孫穎莎。

倪夏蓮在64強賽後接受訪問時表示，自己是年紀最大的運動員，是那些正在奮鬥的孩子們的榜樣，

我不記得自己的年齡，如果是16歲就好了

孫穎莎早前則表示，非常開心能夠在奧運會賽場上與倪夏蓮交手，她是年輕一代的榜樣，體現了體育精神，會全力以赴準備，享受這場比賽。

代表盧森堡的華裔球員倪夏蓮在上海出世，是奧運史上最年長的乒乓球手。倪夏蓮曾在1983年世錦賽代表中國獲得女團和混雙冠軍，也是一代紅人。後移居歐洲代表盧森堡參賽，三次奪得歐錦賽女單冠軍。她37歲首次參加奧運，這是第六次參賽。

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