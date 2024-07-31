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巴黎奧運｜61歲倪夏蓮直落4局負孫穎莎　稱年齡只是數字籲堅持追夢

社會

發布時間： 45 分鐘前

最後更新： 43 分鐘前

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61歲的盧森堡球手倪夏蓮。（新華社圖片）

【中國／乒乓球／女單／倪夏蓮／孫穎莎／世一／婆孫戰】巴黎奧運乒乓女單32強，香港時間傍晚周三下午（31日）5時上演「嫲孫戰」，由61歲的盧森堡球手倪夏蓮，對戰23歲、世界排名第一的中國球手孫穎莎。最終由23歲的孫穎莎直落以4：0擊敗倪夏蓮晉級。

比賽途中倪夏蓮全程笑著享受，中途更喝可樂解渴，賽後還與丈夫兼教練親吻慶祝。她賽後賽後難掩激動，指自己的夢想已達成，「我第一個夢想是來（巴黎）奧運，第二個夢想是贏一場球，第三個夢想是跟孫穎莎打，我都圓夢了！開心！開心呀！」更指「年齡只是數字，不要放棄夢想，不要覺得老了就不行，我們要做自己喜歡的事情。」隨即她補充一句「但是不要跟自然鬥，哈哈哈」，盡顯她風趣幽默的一面。

倪夏蓮又稱，孫穎莎是一位「好棒、好棒」的球員，自己一早就期待與其交手，「很興奮能有這個機會，所以我想打得好一點、精彩一點，萬一我能夠打到一個好球，我希望大家都enjoy（享受），這是我的樂趣，或者是我最大的心願。」

回顧倪夏蓮今屆奧運旅程，上周六（27日）乒乓球女單64強，以總局數4:2擊敗31歲的土耳其的艾天嘉耶，躋身第2圈。次圈即遇上「世一」孫穎莎。

倪夏蓮在64強賽後接受訪問時表示，自己是年紀最大的運動員，是那些正在奮鬥的孩子們的榜樣，

我不記得自己的年齡，如果是16歲就好了

孫穎莎早前則表示，非常開心能夠在奧運會賽場上，與倪夏蓮交手，相信這是一場比較艱苦的比賽，會全力以赴準備，享受這場比賽。

代表盧森堡的華裔球員倪夏蓮在上海出世，是奧運史上最年長的乒乓球手，曾代表中國隊，退役後移居盧森堡，並代表該國出賽。

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