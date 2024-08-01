中大換校徽風波｜校董會主席再度反駁校長段崇智　強調執委會無通過改校徽

中文大學改校徽風波未了，中大校董會和校長段崇智近日再爆發爭拗。校董會本周一(29日)批評校長段崇智等誤判後，段崇智周二(30日)發聲明反駁，指校董會執委會曾通過新校徽；校董會主席查逸超周三(31日)晚，再發電郵予校方管理層，再反駁稱根據會議紀錄及文件，新校徽並未獲校董會執委會通過。

查逸超31日晚發出的電郵信件，校董會成員及中大管理層都收到。據悉，查逸超信中向段作出四點反駁︰

１. 校長提及校董會執委會於2022年9月22日曾通過新校徽，但根據會議紀錄及文件，管理層只是就新校徽，知會校董會執委會，並無要求通過，反而，查逸超在會上提出此事應盡快交校董會正式討論，但最終無做到。



２. 對於段崇智指過去6個月一直配合外聘獨立專業顧問的調查，查逸超批評，2022年校董會多次要求管理層交代此事，卻不得要領，後來委任獨立專業顧問調查，幾個月就收到報告，指改校徽計劃花了400多萬元，另有1,470萬元已通過的開支，卻一直未向校委會提交資料。

３. 更改校徽並非如校長所言，只影響電子平台，也影響證書等。

４. 段崇智以赴內地出差為由，不出席29日的校董會，多名校董表示遺憾。

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