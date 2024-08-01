巴黎奧運│何詩蓓100米自由泳奪銅　競爭激烈僅勝第四名百分一秒

香港女飛魚何詩蓓出戰強項100米自由泳決賽游岀52秒33成績，摘取一面銅牌，更成功爭奪今屆巴黎奧運個人第二面獎牌；亦是港隊今屆奧運第四面獎牌。

▲ 何詩蓓100米自由泳奪銅，競爭激烈僅勝第四名百分一秒。

何詩蓓繼於早前奪得200米自由泳銅牌後，今日（８月１日)凌晨2︰30分再出戰強項100米自由泳決賽，再摘一面銅牌，成功爭奪今屆巴黎奧運個人第二面銅牌。

賽事競爭激烈，何詩蓓游岀52秒33成績，落後冠軍的世界紀錄保持者瑞典泳手施祖唐0.17秒，與第二名更只差0.04秒。而何詩蓓與第4名澳洲勁敵奧卡拉漢，只快0.01秒。

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何詩蓓賽後表示，在比賽前已知道競爭好激烈，自己好享受今屆奧運比賽經驗，準備過程是辛苦亦都好值得，她亦相信自己可以一路進步。何詩蓓在上屆東京奧運，已在100米及200米自由泳奪取2面銀牌；合計個人共獲4面奧運獎牌。

李家超深夜發文祝賀 感謝港運動員付出

行政長官李家超和文體旅局局長楊潤雄深夜發文祝賀何詩蓓再奪銅牌。李家超讚揚何詩蓓在今屆奧運會一直保持高水平表現，面對世界各地頂尖選手仍毫不畏懼，「如今再下一城，締造佳績，我和全港市民都以她為榮。」李家超又肯定及感謝所有香港運動員在巴黎奧運比賽中的努力和付出。

何詩蓓昨(7月31日)於100米自由泳準決賽中游出52秒64，以首名晉身決賽。去屆金牌得主艾瑪麥姬安今年未有參賽100米自由泳，不過澳洲隊依然強敵如雲，當中包括多次對頭的今屆200米金牌得主澳洲泳手奧卡拉漢，她於準決賽中游出52秒75，而她的隊友謝娜傑克更游出52秒72。另一個強手是世界紀錄保持者瑞典泳手施祖唐，她最快曾游出51秒71，準決賽則游出52秒87。其餘勁敵包括中國泳手楊浚瑄、以及荷蘭史甸貝根等。

何詩蓓於早前受訪時表示，對100米項目有信心，指過去數年曾下很多苦功、訓練很辛苦，「我對自己有信心，最重要係返去好好做恢復，希望唞足精神，一步一步咁嚟。」她指，雖然今屆期望較以往多，但對自己能力都信心，亦感受到大家支持。

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