何詩蓓奪銅｜何詩蓓感謝港人捱夜支持　感慨老了3年訓練艱苦：但我相信自己

▲ 何詩蓓在巴黎奧運女子100米自由泳再奪一面銅牌，她感謝港人捱眼瞓支持，又感慨老了3年訓練艱苦，但她相信自己，也要多謝自己！（港協暨奧委會圖片）

【巴黎奧運/奧運銅牌/香港運動員/香港女飛魚/何詩蓓】香港女飛魚何詩蓓於今日（8月1日）凌晨2時30分出戰強項100米自由泳決賽，再摘一面銅牌，為港爭光！這是何詩蓓在今屆巴黎奧運個人第2面獎牌，也是港隊的第4面獎牌。何詩蓓賽後接受訪問時感謝香港人捱眼瞓支持，同時也多謝自己、相信自己，因過去3年的訓練時間和距離都更多，是非常艱辛，但她很享受游泳的經驗。

巴黎奧運｜何詩蓓100米自由泳奪銅 女飛魚愛吃雪糕朱古力獎勵自己

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何詩蓓坦言在今次巴黎奧運很享受整個比賽的過程，很開心有那麼多人一起看比賽。她提到自東京奧運取得兩面銀牌後沒有鬆懈，反而花了更多工夫準備，因過去幾年的訓練時間、距離都比之前更多更長，而自己年紀漸長，身體的恢復力比之前差，但她很享受游泳的經驗和享受比賽。

今屆我多謝自己、相信自己，我今屆比上屆老了三年，但也對自己多了很多信心，除了成長之外，也有很多人幫助我，不斷提醒我的實力，令我不斷進步。

▲ 何詩蓓在巴黎奧運女子100米自由泳再奪得一面銅牌。（港協暨奧委會圖片）

何詩蓓奪銅｜鼓勵小朋友要追夢：加油！

何詩蓓感謝香港人在凌晨時份起身看他們比賽，「捱夜很不容易，多謝大家的支持。」她也特別鼓勵小朋友要為夢想奮鬥。

小朋友都要加油，整個旅程不容易，有夢想有要追落去！

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