  • 32°C
香港時間 : 202481日 (四) 13:06
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

巴黎奧運│「鄧謝配」混雙不敵南韓8強止步　賽後淚崩互相感謝對方不離棄

社會

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

港隊羽毛球混雙組合鄧俊文／謝影雪周四深夜出戰8強戰，與韓國世界冠軍組合徐承宰／蔡侑玎碰頭，「鄧謝配」連敗2局，正式在8強宣告止步。兩人於賽後受訪時雙雙淚崩，謝影雪中途更一度哭到蹲下。謝透露自己賽前一個月因傷患纏身，2、3周前仍在醫院急症室治療，甚至無力唧牙膏、無法梳頭，對於能順利參賽已十分感恩。

謝影雪指，覺得自己上屆奧運發揮得不夠好，今次奧運則可以享受比賽，且對得住自己。她又再次感謝拍檔鄧俊文，「過去一個月我喺球場每日都喊，佢受咗我好多，之前連唧牙膏都唧唔到、梳頭都梳唔到，到今日可以完成奧運，好多謝後面所有人」。她又再次感謝拍檔鄧俊文，稱自己受傷不能練習時，鄧都盡力做好自己。

鄧俊文亦哭着說在奧運前一個月，「真係好辛苦好辛苦」，在身心都承受了很多，又透露在奧運積分周期之前，他們的成績很差，今次是靠一步一腳印，逐場把信心打回來，「雖然攞唔到獎牌，但已經盡咗我地最大努力」。

謝影雪提及，當年完成女雙階段後原本打算退役，與鄧俊文組混雙令她球員生涯得以延續，「在亞運之後，我都見到啲留言話不如我退役啦，我都懷疑自己，對自己冇信心，我都問過佢（俊文）不要換過個拍檔，但佢都堅持夾返我」。鄧俊文亦表示感謝，稱自己慢慢開始都有了一些傷患，開始愈來愈理解她的感受，「好多謝佢每一次都冇放棄，如果唔係遇到佢，可能未必有宜家嘅鄧謝配，或者宜家嘅鄧俊文」。

目前世界排名第七的「鄧謝配」上屆東京奧運取得第四，今屆於小組賽以次名晉級8強淘汰賽，今場對上世界排名第三、應屆世界錦標賽冠軍韓國組合徐承宰／蔡侑玎。

「鄧謝配」今仗首局已處下風，全局僅在早段以2：2平手一次，其餘時間均落後對手。謝影雪於中段手感不佳，多次機會均封網失誤，比數被進一步拉開至8：14。兩人在局中試圖緊咬比數，適應節奏後一度連追三分至12：16，但徐蔡配在關鍵時刻連取三分，最終鄧謝配以15：21先失一局。

第二局，鄧謝配開局出現連番失誤，以1：8落後，之後更連失四分至4：14。二人其後連得4分，將分差縮小至10：18，惟被對手連得3分，最終以10：21再失一局，局數輸0：2，8強止步。

團體項目第5至8名的運動員可獲「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」獎金港幣75萬元，以作鼓勵。

童學園
DSE｜聖若瑟超狀「飯餸論」喻讀書與興趣　St.Jo仔談狀元光環：一剎那光輝不是永恆

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

運動員 謝影雪 鄧俊文 組合 羽毛球 巴黎 南韓

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

巴黎奧運｜李卓耀32強鬥墨西哥全程零尊重　網民：展示港人真性情
巴黎奧運｜李卓耀32強鬥墨西哥全程零尊重　網民：展示港人真性情
張家朗奪金丨劍神張家朗女友Solène Butruille曝光　身材惹火法國女劍手宣示主權【多圖】
張家朗奪金丨劍神張家朗女友Solène Butruille曝光　身材惹火法國女劍手宣示主權【多圖】
巴黎奧運｜張家朗「決三劍」奪金　台灣裁判黃皓志被諷黑哨超強背景曝光
巴黎奧運｜張家朗「決三劍」奪金　台灣裁判黃皓志被諷黑哨超強背景曝光
超市大搜查︱洗頭水含可致敏防腐劑或致皮炎出疹　消委會及《LDK》推介45款優質洗頭水
超市大搜查︱洗頭水含可致敏防腐劑或致皮炎出疹　消委會及《LDK》推介45款優質洗頭水
巴黎奧運︱1.42米體操女王暌違8年再摘金　曾遭性侵現心理問題東奧退賽休養2年堅毅重生
巴黎奧運︱1.42米體操女王暌違8年再摘金　曾遭性侵現心理問題東奧退賽休養2年堅毅重生