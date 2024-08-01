巴黎奧運│「鄧謝配」混雙不敵南韓8強止步　賽後淚崩互相感謝對方不離棄

港隊羽毛球混雙組合鄧俊文／謝影雪周四深夜出戰8強戰，與韓國世界冠軍組合徐承宰／蔡侑玎碰頭，「鄧謝配」連敗2局，正式在8強宣告止步。兩人於賽後受訪時雙雙淚崩，謝影雪中途更一度哭到蹲下。謝透露自己賽前一個月因傷患纏身，2、3周前仍在醫院急症室治療，甚至無力唧牙膏、無法梳頭，對於能順利參賽已十分感恩。

謝影雪指，覺得自己上屆奧運發揮得不夠好，今次奧運則可以享受比賽，且對得住自己。她又再次感謝拍檔鄧俊文，「過去一個月我喺球場每日都喊，佢受咗我好多，之前連唧牙膏都唧唔到、梳頭都梳唔到，到今日可以完成奧運，好多謝後面所有人」。她又再次感謝拍檔鄧俊文，稱自己受傷不能練習時，鄧都盡力做好自己。

鄧俊文亦哭着說在奧運前一個月，「真係好辛苦好辛苦」，在身心都承受了很多，又透露在奧運積分周期之前，他們的成績很差，今次是靠一步一腳印，逐場把信心打回來，「雖然攞唔到獎牌，但已經盡咗我地最大努力」。

謝影雪提及，當年完成女雙階段後原本打算退役，與鄧俊文組混雙令她球員生涯得以延續，「在亞運之後，我都見到啲留言話不如我退役啦，我都懷疑自己，對自己冇信心，我都問過佢（俊文）不要換過個拍檔，但佢都堅持夾返我」。鄧俊文亦表示感謝，稱自己慢慢開始都有了一些傷患，開始愈來愈理解她的感受，「好多謝佢每一次都冇放棄，如果唔係遇到佢，可能未必有宜家嘅鄧謝配，或者宜家嘅鄧俊文」。



目前世界排名第七的「鄧謝配」上屆東京奧運取得第四，今屆於小組賽以次名晉級8強淘汰賽，今場對上世界排名第三、應屆世界錦標賽冠軍韓國組合徐承宰／蔡侑玎。

「鄧謝配」今仗首局已處下風，全局僅在早段以2：2平手一次，其餘時間均落後對手。謝影雪於中段手感不佳，多次機會均封網失誤，比數被進一步拉開至8：14。兩人在局中試圖緊咬比數，適應節奏後一度連追三分至12：16，但徐蔡配在關鍵時刻連取三分，最終鄧謝配以15：21先失一局。

第二局，鄧謝配開局出現連番失誤，以1：8落後，之後更連失四分至4：14。二人其後連得4分，將分差縮小至10：18，惟被對手連得3分，最終以10：21再失一局，局數輸0：2，8強止步。

團體項目第5至8名的運動員可獲「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」獎金港幣75萬元，以作鼓勵。

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