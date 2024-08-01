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巴黎奧運｜江旻憓凱旋回港　感謝前輩付出：喺香港做運動員好幸福

社會

撰文： 黃穎津

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

「微笑劍后」江旻憓凱旋而歸。

為港奪得今屆奧運首金的「微笑劍后」江旻憓，今日跟劍擊隊友陳諾思等人凱旋歸來，在文化體育及旅遊局局長楊潤雄陪同下，香港時間上午6時7分抵港。

江旻憓表示，今日扺港後見機場有大批傳媒及市民到場迎接，感到非常感動，「好開心」，也想見更多小朋友分享奪金的喜悅。

她又祝賀何詩蓓、張家朗等運動員同樣在奧運勇奪佳績，稱：「好多運動員都好努力，唔係可以用我哋嘅成績去衡量我哋嘅努力同埋對運動嘅熱愛，所以都好希望大家一齊去支持我哋。」

「微笑劍后」江旻憓凱旋而歸。（曾耀輝攝）

江旻憓又感謝前輩的付出，憑藉對運動的熱愛，以遠少於他們的資源努力為港取得佳績，令他們這一輩有更多資源追夢，她笑稱：「我覺得喺香港做運動員好幸福，特別係劍擊運動員，所以我希望所有運動嘅運動員都可以咁幸福。」

江旻憓稱，返港後最想見到父母，尤其爸爸，因為已經很久沒見面，十分感謝父母。

江旻憓將獲「賽馬會優秀運動員奬勵計劃」頒發至少600萬元獎金。她計劃以部分獎金成立慈善基金，幫助小朋友接觸劍擊等入場門檻較高的運動。

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