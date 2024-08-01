  • 31°C
香港時間 : 202481日 (四) 11:08
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中年好聲音丨龍婷因緋聞被飛出慈善騷遭「雪藏」？ 　監製何小慧指對方不會參與演出

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 58 分鐘前

分享：

分享：

熱門 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

龍婷工作量大減。

《中年好聲音》歌手龍婷，近日因被爆與資深演唱會製作人丘亞葵約會，更被拍到在車廂內「Hello Kiss」成熱話後，他們一舉一動深受大家關注！

中年好聲音丨龍婷再被爆與男伴「情侶裝」出巡　曾表明對成熟男士情有獨鍾

龍婷被飛出《星光熠熠耀保良》?

負面新聞纏身的龍婷在爆出緋聞後絕跡幕前，更被指遭到「雪藏」，就連原定已安排的演出工作，包括8月10日在會展舉行的《星光熠熠耀保良》，疑似也被飛出，已不再在《星光熠熠耀保良》演出名單當中，TVB的電視廣告亦已沒有她的畫面，相信因與丘亞葵的緋聞，令其工作大受影響。

其實在6月舉行的《星光熠熠耀保良》記招所見，當時龍婷亦有份出席，與周吉佩、古淖文、譚輝智、顏米羔、曾比特等齊齊同台宣傳。

龍婷被飛出《星光熠熠耀保良》

監製何小慧確認龍婷不會參演

《星光熠熠耀保良》監製何小慧接受傳媒訪問，被問到原定有份演出的龍婷已不在演出名單內，她確認龍婷今次將不會參演。

對於是龍婷主動辭演或公司有所安排，何小慧指是公司通知她，龍婷這段時間不在香港，所以將不會參與演出。似乎龍婷想暫避風頭。

最新影片推介：麥秋成專訪

TOPick柴犬追星
型男爸爸｜麥秋成由不懂下廚到升呢大宴親朋　做爸爸後添耐性爆湯怡受評論困擾

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

中年好聲音丨龍婷被指與丘亞葵車廂激咀　TVB發聲明：兩人之間純屬友誼
16:54 2024/07/16
中年好聲音丨龍婷被指與丘亞葵車廂激咀　TVB發聲明：兩人之間純屬友誼
龍婷激吻丨龍婷由旺角街頭唱到上央視　入行以來一直不透露感情狀況
16:17 2024/07/16
龍婷激吻丨龍婷由旺角街頭唱到上央視　入行以來一直不透露感情狀況
龍婷激吻丨與龍婷純友誼Hello Kiss　丘亞葵突然清空社交網避風頭
18:46 2024/07/17
龍婷激吻丨與龍婷純友誼Hello Kiss　丘亞葵突然清空社交網避風頭
樂壇風紀丨評論龍婷啜爆丘亞葵事件　甄妮又爆金句：你千祈唔好同我Hello Kiss
12:49 2024/07/18
樂壇風紀丨評論龍婷啜爆丘亞葵事件　甄妮又爆金句：你千祈唔好同我Hello Kiss
中年好聲音丨龍婷被聲稱舊鄰居揭往事　疑早已有丈夫及兒子
09:56 2024/07/22
中年好聲音丨龍婷被聲稱舊鄰居揭往事　疑早已有丈夫及兒子
中年好聲音丨龍婷被指1年前已離婚　女兒曾在歌唱節目亮相撐媽媽　
19:06 2024/07/22
中年好聲音丨龍婷被指1年前已離婚　女兒曾在歌唱節目亮相撐媽媽　
中年好聲音丨龍婷再被爆與男伴「情侶裝」出巡　曾表明對成熟男士情有獨鍾
11:30 2024/07/25
中年好聲音丨龍婷再被爆與男伴「情侶裝」出巡　曾表明對成熟男士情有獨鍾

你可能感興趣

中年好聲音丨龍婷被指與丘亞葵車廂激咀　TVB發聲明：兩人之間純屬友誼
16:54 2024/07/16
中年好聲音丨龍婷被指與丘亞葵車廂激咀　TVB發聲明：兩人之間純屬友誼
龍婷激吻丨龍婷由旺角街頭唱到上央視　入行以來一直不透露感情狀況
16:17 2024/07/16
龍婷激吻丨龍婷由旺角街頭唱到上央視　入行以來一直不透露感情狀況
龍婷激吻丨與龍婷純友誼Hello Kiss　丘亞葵突然清空社交網避風頭
18:46 2024/07/17
龍婷激吻丨與龍婷純友誼Hello Kiss　丘亞葵突然清空社交網避風頭
龍婷 歌手 慈善活動 TVB 中年好聲音

最高瀏覽

巴黎奧運｜李卓耀32強鬥墨西哥全程零尊重　網民：展示港人真性情
巴黎奧運｜李卓耀32強鬥墨西哥全程零尊重　網民：展示港人真性情
張家朗奪金丨劍神張家朗女友Solène Butruille曝光　身材惹火法國女劍手宣示主權【多圖】
張家朗奪金丨劍神張家朗女友Solène Butruille曝光　身材惹火法國女劍手宣示主權【多圖】
巴黎奧運｜張家朗「決三劍」奪金　台灣裁判黃皓志被諷黑哨超強背景曝光
巴黎奧運｜張家朗「決三劍」奪金　台灣裁判黃皓志被諷黑哨超強背景曝光
巴黎奧運｜張家朗奧運奪金　意劍聯不滿「決三劍」提抗議　港協暨奧委會咁回應
巴黎奧運｜張家朗奧運奪金　意劍聯不滿「決三劍」提抗議　港協暨奧委會咁回應
急症室最長等候時間（08月01日 時間04:05）
急症室最長等候時間（08月01日 時間04:05）