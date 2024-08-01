中年好聲音丨龍婷因緋聞被飛出慈善騷遭「雪藏」？ 　監製何小慧指對方不會參與演出

▲ 龍婷工作量大減。

《中年好聲音》歌手龍婷，近日因被爆與資深演唱會製作人丘亞葵約會，更被拍到在車廂內「Hello Kiss」成熱話後，他們一舉一動深受大家關注！

中年好聲音丨龍婷再被爆與男伴「情侶裝」出巡 曾表明對成熟男士情有獨鍾

龍婷被飛出《星光熠熠耀保良》?

負面新聞纏身的龍婷在爆出緋聞後絕跡幕前，更被指遭到「雪藏」，就連原定已安排的演出工作，包括8月10日在會展舉行的《星光熠熠耀保良》，疑似也被飛出，已不再在《星光熠熠耀保良》演出名單當中，TVB的電視廣告亦已沒有她的畫面，相信因與丘亞葵的緋聞，令其工作大受影響。

其實在6月舉行的《星光熠熠耀保良》記招所見，當時龍婷亦有份出席，與周吉佩、古淖文、譚輝智、顏米羔、曾比特等齊齊同台宣傳。

▲ 龍婷被飛出《星光熠熠耀保良》

監製何小慧確認龍婷不會參演

《星光熠熠耀保良》監製何小慧接受傳媒訪問，被問到原定有份演出的龍婷已不在演出名單內，她確認龍婷今次將不會參演。

對於是龍婷主動辭演或公司有所安排，何小慧指是公司通知她，龍婷這段時間不在香港，所以將不會參與演出。似乎龍婷想暫避風頭。

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