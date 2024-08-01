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巴黎奧運｜落水被扯爛戰衣　伍泰龍未能完賽淚崩： 4年努力2分鐘結束

健康資訊

撰文： 黃堯姿

發布時間： 1 小時前

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【伍泰龍／三項鐵人／巴黎奧運／賽事／連身衣／拉鍊爛/未能完賽/遺憾】港隊三鐵運動員伍泰龍在巴黎奧運男子組比賽中未能完成賽事，皆因比賽期間戰衣背後拉鍊被扯爛，導致一直入水，大大影響表現。他賽後訪問時講述事件經過，淚崩坦言感到深深不忿，備戰多年的努力就因為一條拉鍊而付諸流水:「4年努力2分鐘結束」。

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戰衣被拉開入水　拉鍊卡住無法拉上

香港三鐵運動員伍泰龍（Jason）首登奧運舞台，然而在今屆巴黎奧運男子組比賽中最終未能完成賽事，皆因途中被對手扯破戰衣拉鍊，導致戰衣入水影響表現。賽後他接受傳媒訪問時表示，自己在比賽初段「開波開得好好嘅」，一直能夠跟上選手群的速度。一直到進入隧道底，他形容隧道漆黑一片，當時70多個選手逼進很窄的賽道，

中間被人喺背脊掹住件Tri Suit，跟住……跟住後面個拉鍊爆開咗，之後成件suit好似……係咁入水……

伍泰龍形容當時戰衣被扯開後，本應貼身的三項鐵人連身衣立刻進水，如同打開的降落傘一樣膨脹起來，「好唔去水」。他當時立刻調整戰衣，試圖將連身衣裡面的水逼出來，同時亦試圖將背部拉鍊拉上。他憶述，「過往浮波之後就會逆水流」，故此心中更加焦急想把背部拉鍊拉上。

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終接受現實放棄賽事

到達逆水區，他決定停住先行處理拉鍊問題，「寧願蝕幾秒掹返（拉鍊），我知道游返去一定會快10幾秒、20幾秒」，坦言值得用幾秒時間整理連身衣再繼續賽事。惟當時Jason經過多次嘗試，拉鍊仍卡住「唔上唔落」，最終放棄繼續下水。

唉，我嘥咗太多時間，咁我照游啦。我全力游追咗兩個人，但係我都追唔返個group嘅。

到賽事中段，三鐵選手需要上岸跑大概100米再下水，他指自己在上岸後一邊跑一邊嘗試大力拉上拉鍊，無論他多麼用力拉扯，拉鍊還是卡住不上不下。再次下水後，猶如「穿著膨脹起的降落傘游泳」，看著前面大大拋離自己的選手群，他知道自己根本不可能追上，但他依然全力以赴，甚至「唔理跑步爆偈」，仍希望完成賽事。最終伍泰龍於單車項目踩至尚餘三圈時「上岸」，未能完成賽事。

備戰４年付諸流水

他表示，以他備戰4年來，以及過往訓練時的速度，若不是連身衣問題，他很有信心能夠追上其他主要選手。他指以往亦曾經與他們比賽較勁，一直都能夠在他們前面上水。4年努力換來的奧運入場券，卻在2分鐘內因被對手破壞，他坦言充滿不忿與無奈，更遺憾隧道裡面發生的失誤無從追究。

社交平台發文抒發不忿：It just hurt.

伍泰龍賽後在社交平台Instagram發文，對於自己的表現感到無語，直言在到達巴黎後的這些日子經歷情緒起伏。他指，運動員生涯中最重要的一場賽事就被一個毫不起眼的拉鍊摧毀，他仍無法接受自己在奧運賽事中的表現。從相片中可見拉鍊上一處「走線」，相信拉鍊被卡住的地方正是這個不起眼的位置。

Jason IG發文。（IG截圖）

參加奧運是每名運動員夢寐以求的目標，伍泰龍努力備戰，甚至今年在港練習單車期間被巴士撞倒，仍堅持為奧運夢想奮鬥，Instagram亦經常上載訓練的短片和照片，可見他為了奧運非常努力。

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