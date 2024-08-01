巴黎奧運｜何詩蓓東奧後曾考慮退役　無悔繼續游泳盼啟發小朋友為夢想奮鬥

▲ 何詩蓓東奧後曾考慮退役，無悔繼續游泳，盼啟發小朋友為夢想奮鬥。

【巴黎奧運/奧運銅牌/香港運動員/香港女飛魚/何詩蓓】香港女飛魚何詩蓓於今日（8月1日）凌晨2時30分出戰強項100米自由泳決賽，再摘一面銅牌，為港爭光！這是何詩蓓在今屆巴黎奧運個人第2面獎牌，也是港隊的第4面獎牌。何詩蓓賽後坦言，東京奧運後曾考慮退役，最後也決定爭取巴黎奧運入場券，「我沒有後悔繼續游，過去3年訓練和比賽我都很享受」。

何詩蓓奪銅｜何詩蓓感謝港人捱夜支持 感慨老了3年訓練艱苦：但我相信自己

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何詩蓓奪銅｜鼓勵小朋友要追夢：加油！

何詩蓓感謝香港人在凌晨時份起身看他們比賽，「捱夜很不容易，多謝大家的支持。」她也特別鼓勵小朋友要為夢想奮鬥，因人生很難找到一件自己真正喜歡做的事，只要遇上喜歡的事，就會覺得幾辛苦都值得。

小朋友都要加油，整個旅程不容易，有夢想就要一路追落去！

▲ 何詩蓓共摘4面獎牌成香港運動員之最。（港協暨奧委會圖片）

何詩蓓表示自己的比賽未完，數天後還有混合泳，暫時未想到下屆的事，「一年一年講先，我只想享受餘下的比賽。」她又承應自上屆東京奧運後有想過退役，最後也決定爭取巴黎奧運入場券，因她希望繼續改進自己，「我沒有後悔繼續游，過去3年訓練和比賽我都很享受。」

在賽後為獎牌得主而設的記者會，有自稱來自德國的記者用英文提問。他先恭喜及讚賞何詩蓓游出好成績，再表示看到不少觀察舉起中國國旗跟香港區旗為她打氣，問她假如未來兩支隊伍合併參賽，是否一個好主意。

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何詩蓓奪銅｜享受整個比賽過程 感謝港人支持

何詩蓓坦言在今次巴黎奧運很享受整個比賽的過程，很開心有那麼多人一起看比賽。當她見到場內有香港人揮動區旗，她特別感動，「很多謝大家一直支持我和香港運動員，我每次見到香港旗都會揮手，我想像不到有人會飛來巴黎看我比賽，我希望大家繼續支持香港運動員，這對我們有很大意義。」

她提到自東京奧運取得兩面銀牌後沒有鬆懈，反而花了更多工夫準備，因過去幾年的訓練時間、距離都比之前更多更長，而自己年紀漸長，身體的恢復力比之前差，但她很享受游泳的經驗和享受比賽。

今屆我多謝自己、相信自己，我今屆比上屆老了三年，但也對自己多了很多信心，除了成長之外，也有很多人幫助我，令我有今日成就，以及他們不斷提醒我的實力，令我不斷進步。

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何詩蓓奪銅｜曾因腳傷退賽陷人生低谷

在奧運獎牌風光背後，何詩蓓亦曾經歷過低潮。她在2017年底因足踝受傷，被逼放棄2018年亞運，復出後出戰世錦賽名列第四，無緣獎牌。直到2022年，何詩蓓因腳踝退賽，無奈退出摩納哥舉行的環地中海系列賽。不過何詩蓓沒有灰心，靠意志走出低谷，今屆巴黎奧運再次站上頒獎台上。

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何詩蓓學歷｜退役後想做兒童心理學家

何詩蓓於香港出生長大，爸爸是愛爾蘭人，媽媽則是香港人。何詩蓓4歲開始到南華體育會參加游泳班，升上小學後加入泳隊，中學時期的何詩蓓已文武雙全，在游泳上屢創佳續，13歲已打破400米個人混合泳的香港紀錄。

何詩蓓在2015年中學文憑試（DSE）取得7科35分，之後升讀美國密芝根大學。完成4年學業後，何詩蓓決定繼續追逐奧運夢，決定投身全職運動員。而何詩蓓已為退役打算，她希望之後可以成為一名兒童心理學家，她在TOPick訪問中曾解釋過：

小朋友的經驗或經歷很影響往後的發展，希望可以透過我的專業，令他們有一個正面的發展。

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