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巴黎奧運｜「鄧謝配」混雙8強賽惜敗　謝影雪賽後痛哭揭傷患纏身：1個月前牙膏都唧唔到

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 38 分鐘前

最後更新： 8 分鐘前

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「鄧謝配」混雙8強賽惜敗，謝影雪賽後痛哭揭傷患纏身。

【巴黎奧運／鄧謝配／謝影雪／鄧俊文／羽毛球／男女混合雙打／8強賽／傷患】香港羽毛球混雙組合「鄧謝配」在小組賽中以1勝1負成績出線晉級8強，可惜受制於韓國世界冠軍組合的速度強攻，最終直落2局落敗，無緣晉級4強。兩人於賽後受訪時雙雙淚崩，謝影雪更透露自己賽前一個月因傷患纏身，甚至無力唧牙膏、無法梳頭，2、3周前仍在醫院急症室治療，對於能順利參賽已十分感恩。

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謝影雪在賽後訪問中崩潰痛哭，透露其實能參與今次奧運已很感恩，只因自己一直受傷患困擾：

「因為在2、3個星期前我還在醫院急症室，喊住問醫生『點算，我去唔去到（參加奧運）』。」

她形容，當時已認為自己很大機會無法參與，但醫生不斷安慰她「一定無問題，一定去到」，給予非常大的信心，因此她對於最終能夠參賽已十分感恩。

「今次真的好享受打每一場，上一屆覺得自己發揮不夠好，今次我覺得已盡所有努力，對得住自己。」

謝影雪表示很感謝每位體院同事、教練、隊友、隊醫，又指自己過去一個月在球場上每日痛哭，表示「佢（鄧俊文）受咗我好多」，

「一個月之前，我唧牙膏都唧唔到，梳頭都梳唔到，到我今日可以完成奧運，好多謝所有後面嘅人」

她亦感謝鄧俊文在她無法練習時仍盡力做好自己，且沒有因為她受傷或生病而責怪。

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而鄧俊文站在一旁也難忍淚水，不斷以手及毛巾拭淚。談及打入奧運的艱辛歷程，他形容奧運前一個月真的「好辛苦好辛苦」，無論是身體或心理方面都承受很多，並透露早在奧運前一年，他們便因為積分太差而承受極大壓力，但兩人繼續堅持將每個比賽打好，重新打起信心。他表示，雖然最後無法取得獎牌，但他們已盡最大努力去訓練、打好每一分，「對我們來說已經算是滿意。」

提到今次或為兩人最後一次以「鄧謝配」參加奧運，謝影雪坦言，曾經認為自己「打完女雙」便會退役，但很感恩遇上鄧俊文，令運動生涯延續。她又表示曾在最近一屆亞運完結時，見到有網民建議她退役、讓鄧俊文「找個更好的拍檔」，令她懷疑自己，但對方仍堅持與她拍檔，令她感激不盡，「我哋高高低低咗咁多年，我又受傷咁多次，你都無放棄我！」

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鄧俊文亦同樣感謝這位多年的拍檔，指儘管每次受傷的不是自己，站在身旁也為對方辛苦，亦深明對方的心情，感謝對方每次傷後都沒有放棄，堅持再站起來，「如果唔係7年前遇到佢，唔會有而家嘅鄧俊文。」他更表示，如今自己也多少有些傷患在身，因此非常理解謝映雪。

更多相關報道：巴黎奧運︱「微笑劍后」江旻憓奪金獲600萬獎金盼做2大用處　揭訓練辛酸：膝傷坐著仍堅持受訓

至於未來去向，謝映雪日前受訪時就曾表示想做3件事。第一為修讀營養學，幫助別人；第二，身為愛狗之人的她亦希望可以開設一間寵物友善的cafe；第三件事則是希望立即去紐西蘭跳傘。對此她解釋，自己過往因顧及進行極限運動有可能受傷，繼而影響比賽，故未曾嘗試過滑水、滑雪、跳傘等運動。鄧俊文則表示，由於目前身上有勞損，故暫時未由去向，想在奧運完結後再考慮。

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