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巴黎奧運︱江旻憓凱旋返港最想做1事　盼用獎金成立社企或基金助小朋友參與劍擊

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撰文： 王明芳

發布時間： 24 分鐘前

最後更新： 23 分鐘前

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江旻憓人美心善，希望用獎金助小朋友學劍擊。

【巴黎奧運/江旻憓/金牌/香港運動員/世一/劍后/劍擊】為香港摘下奧運首面金牌的港隊重劍劍擊運動員江旻憓凱旋返港，航班約早上6時抵達，時間雖然非常早，但已經聚集了大批市民夾道歡迎，江旻憓除了感謝港人、家人及團隊支持外，亦希望用獎金成立社企或慈善基金　助更多小朋友參與劍擊，而今屆港隊運動員獲得金牌，「賽馬會運動員獎勵計劃」會頒發600萬港元獎金。

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江旻憓手持花束，與隊友陳諾思及文化體育及旅遊局局長楊潤雄抵港，她展示香港歷來第三面奧運金牌。接機大堂逼滿支持者，連上層離港大堂的人都停下腳步，一睹劍后風采。

江旻憓凱旋返港親親獎牌。曾耀輝攝

巴黎奧運︱江旻憓盼用獎金助小朋友學劍擊

奧運女子重劍金牌得主江旻憓感謝市民來接機：「今日回來見到這麼多人，我不知是剛巧在這還是特意過來，辛苦你們，我很感動。我要買禮物給我的團隊、我的教練、室友，好想把（獎金）成立一個慈善基金或者社企，多幫助些小朋友，分享這份喜悅。」

對於未來是否會繼續征戰？江旻憓指還沒有考慮，「我現在仍覺得這屆奧運好像還未結束，好像翌日還要起床訓練比賽，我會待感覺真實些再考慮。」江旻憓早前受傷患困擾，很多事都做不了，現在她表示最想去滑雪，除了想快點跟家人分享喜悅，還有一件事現在終於可以做了，

很想滑雪，因為以前一直都很怕弄傷膝蓋，但現在可以考慮去滑一下雪。

巴黎奧運｜江旻憓奪個人首面奧運金牌 父母開明教育成就「奧運劍后」

巴黎奧運︱江旻憓最想見爸爸

江旻憓稱，返港後最想見到父母，尤其爸爸，因為已經很久沒見面，十分感謝父母。

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巴黎奧運︱江旻憓：香港做運動員很幸福

她又希望市民不要只以獎牌，衡量運動員的付出，要繼續支持香港運動員，「我們有很多師姐、師兄，付出了很多，憑他們對這項運動的熱愛，在比我們現在資源少很多時，都很努力為香港取得佳績，令我們這一輩有這麼多資源去追尋夢想，所以要感謝他們。她又覺得在香港做運動員很幸福，特別是劍擊運動員，

所以我都希望所有運動的運動員都這麼幸福。

江旻憓又恭賀何詩蓓和張家朗再奪奧運獎牌，而成功衞冕男子花劍金牌的張家朗，將會在星期五早上返抵香港。

巴黎奧運｜身高178CM+素食運動員+高材生 劍后江旻憓靠寫日記抒發壓力

江旻憓將獲「賽馬會優秀運動員奬勵計劃」頒發至少600萬元獎金。她計劃以部分獎金成立慈善基金，幫助小朋友接觸劍擊等入場門檻較高的運動。

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