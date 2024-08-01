巴黎奧運｜謝影雪負傷上陣奮戰到底　哽咽感謝鄧俊文一直堅持

▲ 鄧俊文、謝影雪認為在今屆奧運已盡了自己最大努力！

【巴黎奧運/鄧謝配/謝影雪/鄧俊文/羽毛球/男女混合雙打/港隊/香港運動員】港隊羽毛球代表「鄧謝配」鄧俊文、謝影雪於今日（8月1日）凌晨2時20分出戰奧運羽毛球混雙8強，與韓國混雙組合爭入4強，對手連取兩局，「鄧謝配」無緣晉級。

鄧俊文、謝影雪賽後接受TVB特派專員莊琬晴訪問，二人在期間也不禁感觸拭淚，看得令人動容。

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巴黎奧運丨謝影雪負傷上陣

「鄧謝配」認為他們在今屆奧運已盡了自己最大努力。莊琬晴問到謝影雪負傷上陣，在奧運前二、三星期仍在急症室，她回應：「盡量都係要跟住佢哋（對手）速度，因為佢哋速度好快、線路都有好多變化，雖然我哋係有準備，但係我哋速度同熟練度都係唔夠好。」

對於巴黎奧運有機會是謝影雪的最後一屆，她有向鄧俊文訴心聲：「好多謝佢一路堅持。」鄧俊文哽咽地感謝拍檔：「我哋都夾咗咁多年有好成績時，亦都有好低嘅時候，一路都好辛苦咁捱落嚟」。

二人也不禁感觸拭淚，鄧俊文表示：「雖然今次只有8強，但對得住我哋自己！」

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