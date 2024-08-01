  • 32°C
香港時間 : 202481日 (四) 13:07
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

巴黎奧運｜謝影雪負傷上陣奮戰到底　哽咽感謝鄧俊文一直堅持

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

鄧俊文、謝影雪認為在今屆奧運已盡了自己最大努力！

【巴黎奧運/鄧謝配/謝影雪/鄧俊文/羽毛球/男女混合雙打/港隊/香港運動員】港隊羽毛球代表「鄧謝配」鄧俊文、謝影雪於今日（8月1日）凌晨2時20分出戰奧運羽毛球混雙8強，與韓國混雙組合爭入4強，對手連取兩局，「鄧謝配」無緣晉級。

鄧俊文、謝影雪賽後接受TVB特派專員莊琬晴訪問，二人在期間也不禁感觸拭淚，看得令人動容。

張家朗奪金丨張家朗發文兩度奪奧運冠軍夢想成真　對裁判決賽判決惹爭議有回應

點擊圖片放大
+7
+6

巴黎奧運丨謝影雪負傷上陣

「鄧謝配」認為他們在今屆奧運已盡了自己最大努力。莊琬晴問到謝影雪負傷上陣，在奧運前二、三星期仍在急症室，她回應：「盡量都係要跟住佢哋（對手）速度，因為佢哋速度好快、線路都有好多變化，雖然我哋係有準備，但係我哋速度同熟練度都係唔夠好。」

對於巴黎奧運有機會是謝影雪的最後一屆，她有向鄧俊文訴心聲：「好多謝佢一路堅持。」鄧俊文哽咽地感謝拍檔：「我哋都夾咗咁多年有好成績時，亦都有好低嘅時候，一路都好辛苦咁捱落嚟」。

二人也不禁感觸拭淚，鄧俊文表示：「雖然今次只有8強，但對得住我哋自己！」

最新影片推介：麥秋成專訪

TOPick柴犬追星
型男爸爸｜麥秋成由不懂下廚到升呢大宴親朋　做爸爸後添耐性爆湯怡受評論困擾

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

張家朗奪金丨張家朗發文兩度奪奧運冠軍夢想成真　對裁判決賽判決惹爭議有回應
23:17 2024/07/31
張家朗奪金丨張家朗發文兩度奪奧運冠軍夢想成真　對裁判決賽判決惹爭議有回應
巴黎奧運丨點解TVB可以獨家專訪江旻憓張家朗？　伍家謙爆奧運採訪潛規則
13:49 2024/07/30
巴黎奧運丨點解TVB可以獨家專訪江旻憓張家朗？　伍家謙爆奧運採訪潛規則
巴黎奧運丨何詩蓓賽前喜歡食呢啲做早餐　女飛魚戰衣有小秘密
12:03 2024/07/31
巴黎奧運丨何詩蓓賽前喜歡食呢啲做早餐　女飛魚戰衣有小秘密
巴黎奧運丨麥明詩師妹成港隊小飛魚　張心悅出戰奧運向何詩蓓取經
16:59 2024/07/31
巴黎奧運丨麥明詩師妹成港隊小飛魚　張心悅出戰奧運向何詩蓓取經
巴黎奧運丨日本羽毛球女神志田千陽顏值高　平時喜歡追星捧乃木坂46
22:32 2024/07/31
巴黎奧運丨日本羽毛球女神志田千陽顏值高　平時喜歡追星捧乃木坂46

你可能感興趣

張家朗奪金丨張家朗發文兩度奪奧運冠軍夢想成真　對裁判決賽判決惹爭議有回應
23:17 2024/07/31
張家朗奪金丨張家朗發文兩度奪奧運冠軍夢想成真　對裁判決賽判決惹爭議有回應
巴黎奧運丨點解TVB可以獨家專訪江旻憓張家朗？　伍家謙爆奧運採訪潛規則
13:49 2024/07/30
巴黎奧運丨點解TVB可以獨家專訪江旻憓張家朗？　伍家謙爆奧運採訪潛規則
巴黎奧運丨何詩蓓賽前喜歡食呢啲做早餐　女飛魚戰衣有小秘密
12:03 2024/07/31
巴黎奧運丨何詩蓓賽前喜歡食呢啲做早餐　女飛魚戰衣有小秘密
謝影雪 鄧俊文 娛樂人物職業 運動員 羽毛球 網絡熱話 奧運會 娛樂機構 娛樂行業 巴黎

最高瀏覽

巴黎奧運｜李卓耀32強鬥墨西哥全程零尊重　網民：展示港人真性情
巴黎奧運｜李卓耀32強鬥墨西哥全程零尊重　網民：展示港人真性情
張家朗奪金丨劍神張家朗女友Solène Butruille曝光　身材惹火法國女劍手宣示主權【多圖】
張家朗奪金丨劍神張家朗女友Solène Butruille曝光　身材惹火法國女劍手宣示主權【多圖】
巴黎奧運｜張家朗「決三劍」奪金　台灣裁判黃皓志被諷黑哨超強背景曝光
巴黎奧運｜張家朗「決三劍」奪金　台灣裁判黃皓志被諷黑哨超強背景曝光
超市大搜查︱洗頭水含可致敏防腐劑或致皮炎出疹　消委會及《LDK》推介45款優質洗頭水
超市大搜查︱洗頭水含可致敏防腐劑或致皮炎出疹　消委會及《LDK》推介45款優質洗頭水
巴黎奧運︱1.42米體操女王暌違8年再摘金　曾遭性侵現心理問題東奧退賽休養2年堅毅重生
巴黎奧運︱1.42米體操女王暌違8年再摘金　曾遭性侵現心理問題東奧退賽休養2年堅毅重生