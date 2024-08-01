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昔日歌手丨憶述老公曾在打麻雀時中風 　舒雅頌分享一根針放血急救法

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 23 分鐘前

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資深歌手舒雅頌亮相鍾慧冰的節目！

資深歌手舒雅頌於80年代開始淡出娛樂圈，甚少公開露面。早前她接受鍾慧冰的個人頻道節目訪問，席間分享丈夫兩度中風的經歷，當中更談及急救方法！

「雀友」及時救一命

舒雅頌憶述丈夫中風前正在打麻將，她說：「佢第一次中風我坐緊飛機，一到上海就收到電話，就話佢中咗風，嗰陣嚇死我，好彩個仔喺澳門趕過嚟， 仲即刻call白車送佢去醫院，好彩同佢打麻雀嗰4個人，有3個都中過。」

事發地點為酒樓，一班「雀友」立即搵針，舒雅頌解析：「原來係用嚟拮佢啲手指，因為中風嘅話，血係飆上頭，如果拮穿啲手指，血咪喺手指流出嚟，咪唔會飆上，去到醫院就OK啦，即日可以出院，阿仔都話畀我知冇事，話爸爸醒返，我先冇咁驚。」

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舒雅頌：咬到佢啲手指出血

其後舒雅頌丈夫再度中風，情況比之前危險，她說：「第二次中風係車度，突然間見到佢好似發咗癲，唔知發生甚麼事，嗰陣我揸緊車，好驚，又搵唔到針，唯有捉實佢隻手，咬到佢啲手指出血，然後佢又咬住我隻手，好似傻咗咁。」

同行的胞妹不斷叫她停車，她即稱：「如果停車佢即刻會死，於是咪即刻去仁安醫院，去到仁安，三個醫護都撳佢唔住，佢發晒癲，我咪入去撳實佢，要打兩支針先得。」

舒雅頌丈夫數度打麻雀期間均突然「停頓」，某心臟科醫生向她作出建議：「如果係咁，即刻畀佢瞓落地，抬高佢隻腳，等啲血上返去心臟，咁呢啲都唔算係中風，不過呢個做法只可以做10零秒，如果冇血到就好麻煩，有時搓佢番臉，叫醒佢就冇事，呢個方法係咪次次都work，我唔知，我諗係個別。」

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