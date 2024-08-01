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梁榮武出席《龍捲風》分享會　提大家注意極端天氣

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

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熱門 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

梁榮武出席《龍捲風》特別分享會。

1996年電影《龍捲風暴》（Twister）在2024年重製成《龍捲風》（Twisters），並由奧斯卡金像提名導演鄭一朔執導，影片上映後刷新《明日之後》（The Day After Tomorrow）成為全美災難片開畫紀錄，當中女主角黛絲艾格鍾斯（Daisy Edgar-Jones）更成網絡平台熱話人物。

上周日，香港舉行一場《龍捲風》特別分享會，電影完結後，由第一代天氣先生、香港氣象學家兼前天文台助理台長梁榮武任主講嘉賓。

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梁榮武出席《龍捲風》特別分享會。

梁榮武出席分享會

梁榮武在分享會上提及，雖然香港平均約4年一遇龍捲風，且因為地形山多未必有機會發展成電影中破壞力極巨的大型災害，但並不代表我們不需提防，就在今年4月鄰近的廣州市已經有一起EF2級數龍捲風事件，最後甚至捲去5條性命。

台長身體力行關注天文現象及自然環境變化，即使退休後亦四處奔波以不同形式宣傳防災及自然保育意識，這一點似乎跟《龍捲風》2024版導演不謀而合，大家不過是分別以不同方式令觀眾對「天文現象」這股大自然巨大力量感到驚奇﹑認識，並敬而畏之。

《龍捲風》

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