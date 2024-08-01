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何詩蓓奪銅｜領獎台上與絲祖唐相擁 何詩蓓視對方為偶像： 佢鼓勵我打破佢紀錄

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撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 35 分鐘前

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何詩蓓與偶像絲祖唐一同站在頒獎台。

【巴黎奧運/奧運銅牌/香港運動員/香港女飛魚/何詩蓓】香港女飛魚何詩蓓於今日（8月1日）凌晨2時30分出戰強項100米自由泳決賽，惜負世界紀錄保持者絲祖唐（Sarah Sjoestroem）及美國的赫斯基（Torri Huske）摘銅，為港爭光！這是何詩蓓在今屆巴黎奧運個人第2面獎牌，也是港隊的第4面獎牌。

現年30歲瑞典名將絲祖唐向來是何詩蓓的勁敵，不為人知的是，絲祖唐是何詩蓓在歐洲泳隊 Energy Standard 隊友，二人經常代表泳隊攜手出賽，二人既是曾經的隊友也是朋友，何詩蓓自小更視對方為偶像。

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二人私下更互相鼓勵，在2021年的阿布扎比世界短池游泳錦標賽，何詩蓓在200米自由泳世界紀錄，打破2017年由絲祖唐所創下的記錄奪冠。何詩蓓當年奪冠後被問「絲祖唐會唔會好擔心你會打破佢保持嘅世界紀錄?」，她則大讚絲祖唐好大方，更鼓勵她要打破自己創下的記錄。

巴黎奧運的100米自由泳比賽，也是絲祖唐游泳生涯最後一次踏上奧運的競技台，相信日後很少機會再見到何詩蓓與絲祖唐再競賽的英姿。

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