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張致恒舊愛丨莊韻澄認曾餵兒子飲符水　透露長期受呂成忠精神虐待懷疑前夫鬼上身

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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莊韻澄努力為囝囝工作

張致恒舊愛﹑莊韻澄（前名莊端兒）在7月26日宣布離婚，透露與前夫呂成忠7月起正式分居，現正辦理離婚手續。
日前她在社交網發長文回應呂成忠先生指責，之後她接受媒體訪問否認產後抑鬱，絕無自殺傾向，還要獨力撐起成頭家的開支。

張致恒舊愛丨莊韻澄爆離婚後首回應前夫指控　強調自己無自殺傾向：努力工作湊仔

認曾餵兒子飲符水  前夫行為影響囝囝

對於被指餵兒子飲符水，莊韻澄直認不諱，她表示兒子確診患自閉症，加上呂成忠經常在家中大吵大鬧甚至癲到偷睇她電腦，又數返女方未認識他前，10多年前的男朋友，因此莊韻澄指長期受前夫冷暴力對待，還要在囝囝面前不停嘈，試過頂唔順要求在高速公度落車。

同時，她指前夫此舉令到3歲囝囝都有心理陰影：「細個時佢好得意，依家佢喺咁嘅氛圍下生活，唔太肯講嘢，有自閉症，仲好冇安全感，黐到我實唔肯走。」莊韻澄續指前夫婚前婚後完全兩個人，確實有懷疑過對方鬼上身。

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否慮虐兒

至於前夫拿出一張兒子背部有瘀痕的照片，指控莊韻澄虐兒，莊韻澄亦澄清表示兒子只是玩耍時撞瘀，絕冇虐兒。

莊韻澄表示有人存心積累去煽動群眾壓力去公審她，並說：「心臟弱啲都真係會頂唔順中計， 日日早早晚晚都要俾人問侯，不過放心我真係接受緊消化緊，我喺娛樂圈工作 ，可以做嘅就係娛樂大家同配合花生放題。」

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