何詩蓓奪銅｜成史上最多奧運牌港將　何詩蓓感謝港人支持　冀經歷啟發後輩及小朋友

▲ （中新社圖片）

巴黎奧運100米自由泳決賽今日（１日）凌晨舉行，香港「女飛魚」何詩蓓游出52秒33奪得銅牌，是她今屆奧運第二面獎牌，計及上屆奪得的兩面銀牌，成為香港史上奪得最多奧運獎牌的運動員。

何詩蓓賽後受訪指，滿意成績，賽前知道競爭十分激烈，認為可以有一面獎牌都不容易，對此感到開心。她又稱，奧運期間每次見到香港區旗她都會與香港觀眾揮手，感謝港人特意飛到巴黎支持她，對此感到難以置信。

多謝大家，一路咁樣去支持我同埋其他香港運動員。我啱啱頒完獎，行個圈嘅時候，每次見到香港旗我都同佢哋揮手，因為我知道......因為我好難相信香港人會特登飛嚟巴黎去睇我比賽。 我從來冇想像過會發生嘅事，所以我真係好 appreciate （感激）大家嘅支持同大家嘅心血。咁奧運仲有好多日，希望大家可以繼續支持香港運動員，因為你哋嘅支持係，it means a world to us （這對我們來說像一個世界般重要）。

何詩蓓在上屆東京奧運及今屆巴黎奧運，累計贏得兩銀兩銅佳績。她指，沒有想過要成為奪得最多獎牌的香港運動員：

其實我冇咁樣諗......我覺得我自己嘅goal（目標）都係希望可以盡全力，去發揮最佳嘅水準。可以攞到咁多獎牌，當然係已經好值得開心嘅事，我都係好proud（驕傲）。 咁希望可以inspire（啟發）到其他嚟緊會比賽嘅運動員，同埋𠵱家正在訓練、希望可以去到奧運嘅小朋友，希望可以畀啲positive energy（正能量）佢哋，令佢哋知道佢哋都可以做到。

何詩蓓承認上屆東京奧運後曾想過退役，但最後也決定力爭巴黎奧運入場券，因她希望藉此繼續改進自己：

我沒有後悔繼續游，過去3年訓練和比賽我都很享受。

她又表示今屆仍有混合泳未比賽，暫時未想到下屆是否繼續參加：

一年一年講先，我只想享受餘下的比賽。

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