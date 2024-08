何詩蓓奪銅｜成史上最多奧運牌港將　何詩蓓感謝港人支持　冀經歷啟發後輩及小朋友

巴黎奧運100米自由泳決賽今日(1日)凌晨舉行,香港「女飛魚」何詩蓓游出52秒33奪得銅牌,是她今屆奧運第二面獎牌,計及上屆奪得的兩面銀牌,成為香港史上奪得最多奧運獎牌的運動員。

何詩蓓賽後受訪指,滿意成績,賽前知道競爭十分激烈,認為可以有一面獎牌都不容易,對此感到開心。她又稱,奧運期間每次見到香港區旗她都會與香港觀眾揮手,感謝港人特意飛到巴黎支持她,對此感到難以置信。

多謝大家,一路咁樣去支持我同埋其他香港運動員。我啱啱頒完獎,行個圈嘅時候,每次見到香港旗我都同佢哋揮手,因為我知道......因為我好難相信香港人會特登飛嚟巴黎去睇我比賽。

我從來冇想像過會發生嘅事,所以我真係好 appreciate (感激)大家嘅支持同大家嘅心血。咁奧運仲有好多日,希望大家可以繼續支持香港運動員,因為你哋嘅支持係,it means a world to us (這對我們來說像一個世界般重要)。