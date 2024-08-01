報告-TOPick好物試用｜「威威強效去污梳打洗衣珠」(白茶花香&繁花雅香味各1包)

試用專員:Che yip ying

有幸能試用威威強效洗衣珠，這款洗衣珠說可以清洗7公斤衣物，所以我就決定清洗囡囡張冷氣被再加幾件衣服，將洗衣機都裝滿為止。這款洗衣珠最特別與我之前用開的有所不同，其中一邊是洗衣粉，好少見。洗完的衣物及被都非常乾淨，有淡淡的花香，喜歡。推介使用。

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試用專員:yfungwu

一收到威威強效去污梳打洗衣珠，就即刻想打開包裝，睇下實際產品的樣子，這次兩種香味都夠香嘅，因為夏天又特別多衣物需要洗，第一次試繁花雅香，洗衣珠設計分三部分，包括液體及粉劑，它們各司其職，相輔相成，洗一條汗漬斑斑的浴巾，洗完之後，一開洗衣機已經知道威威洗衣珠做到嘢，因為完全無晒異味之餘，仲可以令浴巾更潔白，令我喜出望外。如下圖

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試用專員:LEE YIU PONG

去2年曾試用過多個牌子的洗衣珠，有些洗衣後有非常濃俗的香氣，我個人不太喜歡！今次試用的「威威強效去污梳打洗衣珠」聲稱能防霉除蟎，我特意試用它來清洗床單枕套等床上用品，洗淨後發覺床單枕套等香味清淡，正合我心意！而潔淨方面，建議若衣物量較多時，最好要使用2粒洗衣珠，洗衣結果會較令人滿意的！

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試用專員:Chan Yin Yin

很開心得到兩包威威強效梳打洗衣珠作試用，梳打粉用途多，在日本稱為重曹，分解油漬非常有效，今次威威將梳打粉加入洗衣珠，潔淨力增強10倍，試吓真唔真！

今次用白茶花香強效去污梳打洗衣珠清洗毛巾及衣服，未洗前，毛巾有少少變黃，清洗後，黃色淡了不少，回復之前淺藍色。對比白色衣物，去污效果更顯著，衣領乾乾淨淨，沖走了夏天的汗漬，衣物留下淡淡怡人的白茶花香。難得洗衣機槽也變得乾淨，潔淨效果一流！

第二次用繁花雅香強效去污梳打洗衣珠清洗床單被袋，希望去除塵蟎！今次沒有用衣物柔順劑，試試床單被袋清洗後是否柔軟。清洗的床單在太陽照射下更顯亮白，即使沒有用柔順劑床單也很柔軟，仲有陣陣花香（比白茶花香濃一些）！試用後，對威威強效梳衣珠十分滿意，會繼續使用和推薦給朋友！

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試用專員:Fung Wai Yi

今次收到威威強效去污梳打洗衣珠 (白茶花香及繁花雅香)的試用裝，真係非常之開心。首先一包洗衣珠共有50粒，而且一粒洗衣珠有五大功能，包括防霉除蟎、深層去污、柔順亮白、抑菌99.9%還有持久留香。我今日試用咗一粒洗衣珠，它可以好輕鬆洗曬一機7kg嘅衫，仲有十倍潔淨力，深層清潔衣物嘅污垢，好似阿女成日唔小心食嘢整污糟啲衫，一粒洗衣珠就可以清潔衣物上最難洗嘅污垢，非常方便。而且仲有除霉除蟎功能，不是任何一隻牌子洗衣珠都可以做到。還有去除異味，持久留香，我最鍾意白茶花香，我洗完之後，放落衣櫃，每當我一打開衣櫃門，都會有陣陣花香味，著咗啲衫好似搽咗白茶花香水一樣，芬芳怡人。最緊要成分安全不含螢光增白劑，非常可以安心使用。所以我特別推薦威威強效去污梳打洗衣珠，非常之好用，值得推薦。

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試用專員:Lam Mei Ying Mary

十分感謝 貴公司抽中我去試用威威強效去污梳打洗衣珠，分別有白茶花香和繁花雅香味。

使用時十分方便，只需要放入一粒洗衣珠，再加上衣物，就能洗淨一機7kg衣物。這款新產品比傳統洗衣珠提升十倍潔淨力，還能抑菌99.9%，除蟎防霉，洗後衣物特別清爽潔淨，還有持久而清香的淡淡花香味。繁花香味是較為馥郁的，適合不同客人的需要。

我對威威的產品很有信心，也十分滿意💞👍👍👍

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試用專員: Chan hing fung

試用了威威強效去污梳打洗衣珠，清潔力夠強，快速溶解衣物上各種隔夜頑垢深層潔淨，有效去除衣物頑固污漬！一粒集齊潔淨、除臭、抗菌，每次放一粒入洗衣機，就可以令衣物徹底洗淨！另外，衣服乾淨衞生之餘仲有持久嘅清新香氣，清新脫俗，彷如溪邊微涼的清風，清澈悅人，透徹雅致，清新嘅氣息感覺充滿活力，令人感到心情愉悅，就算時間久了都不會令鼻子覺得不舒服，而且可以舒緩緊張嘅情緒與壓力！威威強效去污梳打洗衣珠令白色衣服更潔白，彩色衣服更亮麗，而且使用簡單方便，只需一粒洗衣珠，輕輕鬆鬆洗衫，洗衫從此冇難度！

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試用專員: Joseph Tseung

好物試用報告，威威強效去污梳打洗衣珠，繁花雅香及白茶花香洗衣珠。包裝為50粒一袋，－粒可洗五5至7公斤衣物，兩粒可洗8公斤以上或汚糟程度嚴重衣物。包裝說明若打開包裝後要保持包裝密封。包裝有密封膠條，容易再封口或再打開。兩種洗衣珠本身都沒有太大香味，

今次先用白茶花香，洗衣只是普通衣物，也不特別污糟，總7公斤以下，所以只放下一粒洗衣珠。

包裝說明表示可除蟎、防霉、深層去污，柔順亮白，能殺99.9%菌，能持久留香。有效殺滅99.9%的表明為大腸桿菌和金黃色葡萄球菌。適用於棉、麻、混紡及合成纖維等質料衣物。標籤說是強效去污梳打洗衣珠，梳打粉的內容對洗衣物的作用，自己就不太清楚，應該是對汗味或汗績有很大的潔力效果。

今次洗衣，沒太考究今次衣物的質料，因為通常以往也只放一粒洗衣珠。

洗衣後，衣物有少許白茶花香，味道不多，香味不俗氣，氣味怡人，本來衣物的汗味和臭味都洗掉。洗後衣物潔淨程度和其他品牌的洗衣珠較果相若。洗衣後的氣味比其他品牌的更怡人。

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試用專員:mandy lee

因為衣物不超過7公斤所以我使用一粒洗衣珠，威威洗衣珠有別於其他洗衣珠只是一個顏色，而它是一粒內有幾個不同顏色及或許不同成份。見到洗衣機大肚池玻璃窗的泡沫不是十分多，這次我選擇了一條剛剛昨天去了導覽團烈日當空下用來沫汗的冰巾來作為測試，洗衣之後第一時間目測冰巾明顯較為潔白而且的確有白蘭花香味。最後我想提供一個意見給生產者就是其實可以考慮用膠盒來盛載因為之前曾發生因為洗衣珠擠壓之後爆裂。總體來說也是一件好的產品。

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試用專員: LI SAU TING

最近我試用了威威強效去污梳打洗衣珠，使用後感受非常棒，非常方便實用。今次我有幸參加試用兩款味道，分別係白茶花香和繁花雅香味，呢款洗衣珠比正常嘅大粒，洗完一機衫佢非常多泡而且洗得好乾淨，而且都有著淡雅的香氣，沒有過於刺鼻的感覺。洗衣珠非常好用，使用後衣物非常柔軟，同時也有很好的去污效果，而且沒有殘留的螢光增白劑。總的來說，這個套裝真的非常實用，非常推薦給大家使用。

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試用專員: Agnes Ng

用威威強效去污梳打洗衣珠(白茶花香及繁花雅香)洗完衫，我聞到淡淡嘅香氣，著衫時感覺會好清新一粒就足夠洗到7kg衫，一家大細嘅衫都輕易洗晒，好方便！洗完嘅衣物柔軟亮澤，擊退衣物頑固嘅異味，之前件衫染咗啲餸汁，洗完就好似新衫一樣佢成份安全，令我用得放心，不含螢光增白劑，又有效殺滅99.9%細菌，洗衫同香水一take過，持久香氣令人著洗完嘅衣物就好似噴咗香水咁

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試用專員: trudy mok

刚已用了威威強效去汚梳打洗衣珠洗衣服，洗了一机衣用了兩顆。效果.非常好，去除了臭汗味，重有清新花香。白色恤衫非常潔白，亦能保持有颜色的非常潔亮。如用完這兩包贈品後，應用繼續購買，如有優惠卷那就最好了。謝謝！希望將来再有机會試用其他威威產品，應該也是不錯的。

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試用專員: Lee Man Sze

天氣呢期成日落雨，搞到啲衫乾咗都有陣味，今天試用這款威威梳打洗衣珠，洗完啲衫冇汗味，仲有陣清新花香味，而且袖口頸位去漬效果唔錯，加上抑制細菌，咁係依家周圍都有細菌既時期就冇得留低。

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試用專員: Yeung KK

洗衣珠比想像中大包，而且粒洗衣珠同平時有D唔同，係包含洗衣粉的。洗完D衫夠乾淨、有微香，唔會太濃，幾好。1粒可以洗7kg所以直接用1粒，都起到微泡，正常發揮，計埋咁大包同埋價錢，屬於抵用，唔錯。

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試用專員: Kwok kin man

夏天到，大人工作流汗多，小朋友玩樂衣服汗加污漬，試過有某些牌子洗衣珠，洗完掠干都仲有漬，某啲布料衣服更留有汗餿味，要再洗！今用左威威強效去污梳打洗衣珠，因為添加左小梳打，更提升潔淨力， 而且又可以分解洗衣機槽嘅污垢，令洗完的衣服更加乾淨，掠乾不但沒有之前的汗餿味，還有清香的花味！衣服更柔軟，一粒洗衣珠就做到洗7kg的衣服，又乾淨！性價比很高！

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試用專員: Cheung Hoi Ching

威威強效去污梳打洗衣珠有白茶花同繁花味，兩種味道都好清新，洗完嘅衫都好香。呢排天氣濕悶，洗完衫都好難乾，好快有霉味，但係用威威強效去污梳打洗衣珠洗完衫可以將之前嘅霉味清走，仲有防霉功能。

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試用專員: Wong on wah

威威強效去污梳打洗衣珠，佢簡直就係我嘅污糟衣物嘅救星，打開香水珠包裝嘅時候，我以為打開咗支香水，白茶花嘅香味芬香撲鼻，繁花雅香，令我精神為之一陣，總括而言，洗完衫之後，件衫乾淨到飛起！而且香到爆呀！

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試用專員: Chan Wai Yee

好開心今次被選中試用威威強效去污梳打洗衣珠，平時都有用開洗衣珠洗衫嘅習慣，都用過好幾隻牌子嘅洗衣珠。首先，佢一包有50粒咁多，摸上手比起其他洗衣珠更加大粒，用完有淡淡花香味（白茶花香&繁花雅香），因為加咗梳打粉，洗完啲衫都好乾淨，亦都好柔軟，用1粒洗衣珠就可以洗到 7 kg嘅衫，我覺得比起其他洗衣珠洗得更加乾淨，如果香味可以濃烈啲就更好了！

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試用專員: Chung Pui Ha

終於試用了Way Way 強效去污梳打洗衣珠，洗衣效果真的讓人驚艷！ 衣物變得更加香，除菌力也很出色。旋珠設計方便使用，一顆就能滿足洗衣需求。自從用了Way Way 強效去污梳打洗衣珠，家裡的衣物都更乾淨舒適了，感覺衣服上的細菌已被消滅掉！一粒洗衣珠有齊防霉除蟎、深層去污、柔順亮白、抑菌99.9%* 及持久留香的功效。真的十分值得推薦。

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試用專員:minnaliao

威威強效去污梳打洗衣珠洗淨力的確很強，光看外表一粒洗衣珠裡面就含有許多細小的顆粒，可以滲透衣服纖維，比其他牌子更容易去除衣服上的污漬，特別是白色的衣服，效果特別明顯，而且洗完後味道清香，有白茶花香以及繁花雅香兩種味道，很好聞，最近容易下雨，洗完在屋企內晾衣服也不會有潮濕的嗡味，十分滿意此產品。

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試用專員:SUN MENG

收到貨後迫不及待的打開了繁花雅香味這袋，當天就機洗了床上四件套。晚上一打開臥室的房門，我和老公幾乎同時間驚呼好香！整個臥室都因為使用了這款洗衣珠而散發出很高雅的香味，睡在床上都覺得好幸福！被單也很明顯變得更加柔順了，真的是好喜歡！而且清潔力也很強。我打算將這款洗衣珠介紹給家人使用，好東西一定要一起分享！

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試用專員:Chan Tung Fai

最近試用咗威威強效去污梳打洗衣珠 - 繁花雅香，佢嘅十倍濃縮強效潔淨真係好犀利，我有條毛巾用咗兩年幾，由本身嘅白色用到變咗微黃色，用其他洗衣產品都係未能徹底洗淨，但用完威威強效去污梳打洗衣珠後，毛巾即刻變回原本嘅白色，證明呢款洗衣珠能深入織物纖維及深層瓦解污漬，可能同成份加入咗梳打粉有關，能去除衣物上嘅頑固污漬，使衣物更乾淨，加上洗完嘅衫能防霉除蟎、抑菌99.9%及持久留香，值得推介畀身邊朋友。

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試用專員:

作為一個熱愛運動的媽媽黎講，我對洗衣產品既效果要有頗高要求。直到我發現威威強效去污梳打洗衣珠，我既洗衫煩惱徹底解決喇！炎炎夏日小朋友出去玩完弄髒既衣服，再加埋媽媽我做完運動既汗衫，用一粒就令汗漬和弄污既位置消失不見，啲衫煥然一新，主因佢有10倍潔淨力，深層去污潔淨力特強，輕鬆搞掂衣物難洗既污積！洗完既衫不但乾淨如新，仲散發住迷人的花香，讓人心情愉快。成個洗衫過程簡單高效，一粒就可以輕鬆洗晒一機7kg既衫，省番唔少時間同精力呢！強烈推薦大家試下用哩款洗衣珠珠，相信都可以為你帶黎俾個全新既洗衣體驗～

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試用專員:Ngan Yan Tung

平時小朋友成日食飯食到污糟邋遢..

屋企d衫好快就舊哂..

經朋友介紹用左威威強效去污梳打洗衣珠

洗完件衫 好似新既一樣

完全有效消除污漬😍

仲好香噴tim 呀!!

一粒就可以防霉除蟎，深層去污，柔順亮白 仲能夠抑菌99.9% 😍😍 真係我既好幫手

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試用專員:chan yuen wai

夏天為我家帶來的不是美腿而是汗臭🤮今次有幸試用威威強效去污梳打洗衣珠，我率先試用了白茶花香，一打開已經聞到洗衣珠的香味，香氣清新又不會過於濃烈，粒粒份量十足，一粒已經夠洗一機衣服🤩試用了一星期，平日老公的十級汗臭衣服都洗得乾乾淨淨，效果非常滿意。每次洗完衣服後，我都會特別檢查領口，腋下等位置會否有污漬或臭味殘留，威威洗衣珠添加了小梳打，去污潔淨力果然強勁，衣服上的污垢臭味都通通消失，連平日最臭的腋下位置都只剩洗衣珠的香味！聞著淡淡的花香味，連晾衫的工作都變得輕鬆☺️方便好用的威威強效去污梳打洗衣珠，實在值得推介👍👍

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試用專員: NG SHU

好開心收到「威威強效去污梳打洗衣珠」，有成兩隻味兩大袋，今次先開個繁花雅香黎用下，配合電視繁花熱ㄚ。第一次用咁特別既洗衣珠，其他牌子多數係液態或者粉狀，但威威呢款係有粉狀同液狀係同一粒入面。一放入洗衣機少少水就溶解了個薄膜，呢點都重要，因為融得快先唔會殘留，之前試過有些牌子層膜殘留在衫上，威威薄膜呢點做得很好。洗完後氣味只有很少很少，加入了梳打粉潔淨能力好似不錯，但要持續使用一段時間確實。

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試用專員: NG SHU WA

最鍾意就係用洗衣珠，洗衫不沾手，今次試用威威梳打洗衣珠，一打開就聞到淡淡的香味，不會過份得濃厚，一粒有三格成份，試過幾次後覺得很好用，界潔淨力高，衣服柔軟，洗完沒有殘留物質。如果價格不貴，性價比高的話可以回購。

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試用專員:Chow Chi Wah

夏天悶熱又潮濕，在雨水和汗水雙重夾擊嘅情況下，洗後衣物容易殘留嗡臭異味真係令我好頭痛。不過自從我用咗威威強效去污梳打洗衣珠之後，所有煩惱都迎刃而解。細細一粒就可以洗一機衫，超濃縮配方深層除螨殺菌，有效擊退嗡臭異味，清新香味仲好持久𠻹，香水都可以慳返唔駛搽啦！