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巴黎奧運｜香港首人獨攬4面奧運獎牌　賽後被問及中港聯隊參賽　何詩蓓回應獲網民大讚

健康資訊

撰文： 黃堯姿

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

【港隊／何詩蓓／中國香港／巴黎奧運／銅牌】港隊何詩蓓100米自由泳再摘銅！她在準決賽總成績以首名晉級，終以52.33秒，第3名觸池再下一城，奪得銅牌。賽後她接受傳媒訪問時被問及中國和香港未來參賽模式，其巧妙且大方回應，讓網民大讚「好聰明」！

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香港游泳代表何詩蓓今晨（1日）在100米自由泳比賽中摘下銅牌，成為首位香港運動員獨攬4面奧運獎牌。賽後何詩蓓接受傳媒訪問，有德國傳媒問她對中國隊跟香港隊合併參賽的看法。

外媒問及中港合併參賽 大方回應獲讚

該名自稱是德國記者在獎牌得主的記者會上，向何詩蓓提問，指有見場內有不少觀眾帶同中國國旗跟香港區旗為她打氣，將中港兩隊合併參賽會否是一個好主意。

當時在場的香港泳隊教練有意阻止，但何詩蓓大方回應：

我只想說，我對所有收到的祝福很感恩，我在人群中看見很多區旗，很難想像這麼多人花時間飛到巴黎看我比賽，我感謝所有支持我的人。未來會發生什麼，我沒有任何想法，也不清楚如何回應。

何詩蓓「神回應」事後獲網民大讚，「答得好得體」，甚至稱讚她「四兩撥千斤」，是一個非常聰明的答法。

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東奧後曾想過退役

何詩蓓連續兩屆奧運贏得共4面獎牌，是每個運動員夢寐以求的夢想。台上1分鐘，台下10年功，何詩蓓多次傷患讓她猶豫應否繼續參賽。2017年除夕，她左足踝突然受傷，最後因為這次傷患退出亞運會。當時她用過中西各種療法仍未見效，她甚至曾自我懷疑是否「生涯已完」。2021年，她在東京奧運中大放異彩，奪得兩面奧運銀牌。

何詩蓓在賽後訪問曾經提及自己有想過退役，

其實東京奧運後有諗過退役，到底應該退役定係繼續游呢？

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享受游水 每天都在做自己喜歡的事

她最後決定繼續追夢參加巴黎奧運，她表示「我只係希望自己可以好好享受成個訓練同埋比賽嘅經驗」。她坦言游泳並非一項容易的運動，因為自己對游水的熱愛而捱過3年來的刻苦訓練。她指自己備戰巴黎奧運的3年為自己訂立目標，「希望自己可以快落去同埋我日日都好開心，好享受自己做緊嘅嘢」。故此，今年來到巴黎參賽，她感覺自己是屬於這個舞台，亦盡情投入賽事，發揮水準。她亦寄語港人：

你要搵到自己嘅passion（熱誠），你日日做同一樣嘅嘢你都唔會辛苦，你唔會覺得自己係犧牲緊一啲嘢，反而會開心自己每一日都可以做呢件事（I am so glad I get to do this every day）。

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