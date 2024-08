巴黎奧運｜香港首人獨攬4面奧運獎牌　賽後被問及中港聯隊參賽　何詩蓓回應獲網民大讚

【港隊/何詩蓓/中國香港/巴黎奧運/銅牌】港隊何詩蓓100米自由泳再摘銅!她在準決賽總成績以首名晉級,終以52.33秒,第3名觸池再下一城,奪得銅牌。賽後她接受傳媒訪問時被問及中國和香港未來參賽模式,其巧妙且大方回應,讓網民大讚「好聰明」!

香港游泳代表何詩蓓今晨(1日)在100米自由泳比賽中摘下銅牌,成為首位香港運動員獨攬4面奧運獎牌。賽後何詩蓓接受傳媒訪問,有德國傳媒問她對中國隊跟香港隊合併參賽的看法。

外媒問及中港合併參賽 大方回應獲讚

該名自稱是德國記者在獎牌得主的記者會上,向何詩蓓提問,指有見場內有不少觀眾帶同中國國旗跟香港區旗為她打氣,將中港兩隊合併參賽會否是一個好主意。

當時在場的香港泳隊教練有意阻止,但何詩蓓大方回應:

何詩蓓「神回應」事後獲網民大讚,「答得好得體」,甚至稱讚她「四兩撥千斤」,是一個非常聰明的答法。

東奧後曾想過退役

何詩蓓連續兩屆奧運贏得共4面獎牌,是每個運動員夢寐以求的夢想。台上1分鐘,台下10年功,何詩蓓多次傷患讓她猶豫應否繼續參賽。2017年除夕,她左足踝突然受傷,最後因為這次傷患退出亞運會。當時她用過中西各種療法仍未見效,她甚至曾自我懷疑是否「生涯已完」。2021年,她在東京奧運中大放異彩,奪得兩面奧運銀牌。

何詩蓓在賽後訪問曾經提及自己有想過退役,

享受游水 每天都在做自己喜歡的事

她最後決定繼續追夢參加巴黎奧運,她表示「我只係希望自己可以好好享受成個訓練同埋比賽嘅經驗」。她坦言游泳並非一項容易的運動,因為自己對游水的熱愛而捱過3年來的刻苦訓練。她指自己備戰巴黎奧運的3年為自己訂立目標,「希望自己可以快落去同埋我日日都好開心,好享受自己做緊嘅嘢」。故此,今年來到巴黎參賽,她感覺自己是屬於這個舞台,亦盡情投入賽事,發揮水準。她亦寄語港人:

你要搵到自己嘅passion(熱誠),你日日做同一樣嘅嘢你都唔會辛苦,你唔會覺得自己係犧牲緊一啲嘢,反而會開心自己每一日都可以做呢件事(I am so glad I get to do this every day)。