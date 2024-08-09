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食用安全丨美國4成黑朱古力重金屬超標恐致癌　消委會14款安全名單最平一款瑞士製只售$10

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 37 分鐘前

最後更新： 35 分鐘前

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【美國／黑朱古力／朱古力／食安／重金屬／鎘／鉛】黑朱古力愛好者注意！美國最新研究發現，當地市面上所售賣的70款黑朱古力測試樣本中，分別有43%及35%受到鉛和鎘兩種重金屬污染，最高可能超出允許攝取量的6.5倍。

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根據《衛報》報道，由美國喬治華盛頓大學（George Washington University）在2014年至2022年的追蹤研究，從亞馬遜、GNC及Whole Foods大型超市所販賣的超過70款黑朱古力，發現有43％樣本鉛含量超標，35％樣本鎘含量超標。不過，值得留意的是，研究報告並沒有公開超標樣本的產品名稱。

更多相關報道: 超市大搜查｜23款朱古力含致癌物　14款安全獲消委會評5星　最平一款瑞士製僅售$10

研究報告指，最高超標樣本中的鉛含量為3.316微克，較美國加州標準（鉛的每日可容許攝取量為0.5微克），超出允許攝取量的6.5倍；最高超標樣本中的鎘含量為14.12微克，，較美國加州標準（鎘的每日可容許攝取量為4.1微克），超出允許攝取量的3.5倍。

報道指，長期暴露於鉛和鎘之中，可對人體健康造成嚴重危害。研究指出，無論攝取量多少，鉛都會損害健康；而鎘則容易造成癌症、心血管、腎臟、胃腸道、神經、生殖和呼吸系統疾病。研究人員又發現，有機產品的重金屬污染普遍較高，但無法確定重金屬如何進入黑朱古力，推測認為，鎘可能來自土壤污染，而鉛則可能在乾燥、加工或包裝過程中誤入。

重金屬對健康影響

根據本港食安中心資料，鉛及鎘和屬於毒性較強的重金屬，長期（慢性）攝入問題，可積累在人體內，損害器官，尤其是胎兒和幼童等易受影響群組。

同場加映: 14款消委會5星安全朱古力清單

不少人愛吃朱古力，除了好味外，亦被認為有減壓、抗氧化的功效。消費者委員會（消委會）早前檢測市面上29款朱古力樣本，全部樣本均驗出含有重金屬鎘，其中一款超出歐盟標準，長期食用恐會對腎臟造成傷害；另外，有23款樣本被驗出含有具致癌性的多環芳香烴，未有超出標準。不過，當中有14款獲得5星好評，大家不妨多作參考：

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