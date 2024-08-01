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東張西望｜200磅女騙徒交友App搵目標　聲稱幫手代購名牌後音訊全無

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

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苦主們現身《東張西望》控訴「重磅」騙徒藉低價代購為名後音訊全無！

網上世界充斥不少騙徒，以為只有美女、楚楚可憐的女生才會令人「上當」？原來有重達200的女生也可成為「慣犯」，更是男女通殺，大家真的要時刻提高警覺！

昨晚（7月31日）的一集《東張西望》，苦主們控訴「重磅」騙徒藉低價代購為名後音訊全無的來龍去脈。

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騙徒社交網「晒命」令人信服

林生、黃生、陳生向《東張西望》揭開200磅詐騙犯的惡行，但他們只是冰山一角的受害者。陳生接受《東張西望》吳幸美訪問，他指自己去年9月在交友App認識女騙徒梁小姐，本身二人也是相約食飯，起初認為對方是正常人，但二人認識不足半年，梁小姐就表示可幫忙以半價名牌，陳生就花了2萬3千多元。

梁小姐不時在社交平台「晒名牌」而令人信服，受害人林生指梁小姐聲稱自己是殯儀業太子女、獲父親送啟德的單位與名車等等，林生說：「人設令人覺得佢唔需要呃我哋錢，可以幫我哋買到佢所講有discourt嘅貨品。」

另一受害人周小姐也曾很相信梁小姐，就花4000多元找對方代購演唱會門票。受害人張小姐指與梁小姐見過一次後就「中招」，買了不同的名牌，花了5萬多元。

另外，受害人黃生聲稱自己曾借錢予梁小姐周轉，對方因要「買爐」而前前後後借了近3萬元。

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騙徒梁小姐出絕招

找梁小姐幫派訂購的人不斷追問何時有貨，梁小姐一直採用拖字闕。受害人黃生收到梁小姐還錢的支票，但就不斷「彈票」。

受害人張小姐指梁小姐在年初一出絕招，「佢叫我喺殯儀館條街等佢、幾個苦主一齊等佢，話退返錢畀我哋。」

受害人林生也指：「佢話三點鐘會畀返cash我哋，佢message覆我哋其中一個，係三點半，話整埋少少嘢出嚟，但最尾等到五點，佢都無出現過。新正頭，你叫我去咁嘅地方等你等幾個鐘，其實好唔老黎。」

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騙徒已離開香港

其後，梁小姐就「玩失蹤」，封鎖一眾受害人的Whatsapp、IG帳號，受害人報警之餘，也在網上發現梁小姐是「慣犯」，林生指有帖文稱梁小姐聲稱幫忙代購勞力士手錶，最後騙去20多萬。林生稱警方透露梁小姐是牽涉多宗詐騙案。

有指梁小姐曾任職地產代理，《東張西望》李旻芳就致電予地產公司，職員指梁小姐已在數年前離職。

李昊芳致電予梁小姐，又到梁小姐的住址找她，也是「食白果」。梁小姐已搬離單位，並已離開香港。就算警方把梁小姐繩之於法，受害人想討回金錢的機會也不太大。

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