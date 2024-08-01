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乒乓嫲嫲｜61歲倪夏蓮飲可樂親吻教練丈夫圓夢巴黎　曾歷兩段婚姻高齡為丈夫誕女

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 5 小時前

最後更新： 10 分鐘前

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倪夏蓮飲可樂親吻教練丈夫圓夢巴黎，曾歷兩段婚姻高齡為丈夫誕女。

【61歲奧運選手／盧森堡／乒乓球／女單／倪夏蓮／孫穎莎／世一／婆孫戰】巴黎奧運乒乓女單32強，香港時間周三下午（31日）5時上演「嫲孫戰」成為焦點！61歲的盧森堡選手倪夏蓮，對戰23歲、世界排名第一的中國選手孫穎莎，最終由23歲的孫穎莎直落以4：0擊敗倪夏蓮晉級。倪夏蓮全程笑住打比賽，休息期間更飲可樂補充體能，賽後更與教練丈夫相吻，相當甜蜜，倪夏蓮更面對全世界的鏡頭表示「我已經圓夢了！」

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61歲奧運選手｜乒乓嫲嫲倪夏蓮六度征奧

現年61歲的倪夏蓮出生於上海，年輕時是中國乒乓球隊主力。根據内地傳媒報道，倪夏蓮在1983年舉行的第37屆世乒賽奪得女團和混雙冠軍，但因為無緣入選奧運隊，，她在23歲的時候離開了國家隊去求學希望，之後與同為乒乓球運動員的林宏偉結婚，夫妻二人其後還想繼續乒乓球事業，於是到了德國在同一個俱樂部打球。

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倪夏蓮在德國俱樂部的表現非常優秀，被盧森堡的國家隊看重，希望她能夠加入盧森堡。自20世紀90年代開始，倪夏蓮代表盧森堡隊參加國際比賽並在2000年參加悉尼奧運會，並在歐洲的賽事中屢有斬獲，但她與林宏偉的婚姻卻最終破裂。

61歲奧運選手｜倪夏蓮曾歷兩段婚姻高齡誕女

倪夏蓮的老公是教練Tommy Danielsson，兩人在2002年結婚，倪夏蓮還高齡生下了兩人的女兒，之後長居在盧森堡。盧森堡人也很喜愛倪夏蓮，盧森堡奧委會主席更指在盧森堡，幾乎「人人都認識她」。倪夏蓮更曾兩次獲得盧森堡年度女運動員的嘉許，更是該國今年奧運開幕式的持旗手。

61歲奧運選手｜倪夏蓮養身之道靠2大秘密武器

倪夏蓮是奧運史上最年長的乒乓球手，今届巴黎奧運第六度出戰，狀態依然fit爆。這位61歲奧運選手曾分享養生之道，指自己的訓練量比隊友少，會花更多時間在健康上，「我有一流健身室，還有優秀的物理治療師」。

倪夏蓮亦相當重視均衡飲食，指出自己會吃很多水果、喝大量水。她又透露會在比賽時喝可樂，「想讓自己興奮點」，但日常則不會可樂，原因是怕胖。

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